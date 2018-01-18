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    Дайч: «Я ем червяков? Еще я ем гравий и курю выхлопные газы»

    Главный тренер «Бернли» Шон Дайч прокомментировал слова своего бывшего одноклубника по «Бристоль Сити» Серена Андерсона. Он утверждал, что Дайч ел червяков на тренировках и из-за этого у него громкий голос.

    «Я ем червяков? А еще я курю выхлопные газы из труб, поэтому мой голос такой (громкий — прим. ред.). Также я ем на завтрак гравий, это второй компонент. Вместе с поеданием червяков это составляет три компонента, которые я использую, чтобы мой голос звучал так (смеется).

    Но не совсем справедливо говорить, что я не ел червей. Была такая шутка, когда большой, сочный червь свешивался изо рта, будто я его жевал. А потом выплевывал его и полоскал рот водой.

    На самом деле я не ем червей. Хотя Бэар Гриллз (британский путешественник, который ведет телепрограмму о выживании в диких условиях — прим. ред.) был бы доволен мной и небольшим омлетом из червяков», — сказал Дайч.

    Источник: Skysports

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    18.01.2018 20:11
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