Дайч: «Я ем червяков? Еще я ем гравий и курю выхлопные газы»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч прокомментировал слова своего бывшего одноклубника по «Бристоль Сити» Серена Андерсона. Он утверждал, что Дайч ел червяков на тренировках и из-за этого у него громкий голос.

«Я ем червяков? А еще я курю выхлопные газы из труб, поэтому мой голос такой (громкий — прим. ред.). Также я ем на завтрак гравий, это второй компонент. Вместе с поеданием червяков это составляет три компонента, которые я использую, чтобы мой голос звучал так (смеется).

Но не совсем справедливо говорить, что я не ел червей. Была такая шутка, когда большой, сочный червь свешивался изо рта, будто я его жевал. А потом выплевывал его и полоскал рот водой.

На самом деле я не ем червей. Хотя Бэар Гриллз (британский путешественник, который ведет телепрограмму о выживании в диких условиях — прим. ред.) был бы доволен мной и небольшим омлетом из червяков», — сказал Дайч.