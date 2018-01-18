Гендиректор «Уфы»: «По новому лимиту у нас пройдут 3-4 легионера. Надо реалистично смотреть на вещи»

Запретить надо легионеров или оставить троих максимум. Вернуться на систему весна-осень. Вот тогда наш футбол и вылечится от чумы, которую занесли из-за бугра. При таком раскладе: 1- зритель пойдет на стадион (тепло и за своих россиян поболеют), 2-бюджет сократится в разы (расходы на трансферы сократятся и не надо будет строить отапливаемые стадионы для зимы), 3-пусть не сразу, но со временем поднимется уровень своих же игроков, как в той же Исландии, где кстати мизер легионеров (для сборной большой плюс будет). Как видно только одни плюсы. Минус здесь один - трудно станет отмывать деньги, т.к. бюджет упадет.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий о идее нового лимита на легионеров в РФПЛ.
«По теме критериев легионеров на общем собрании был большой диспут. У каждого клуба были определенные пожелания. Поэтому надо дальше работать над этим вопросом, думать и думать.
Если принять такую формулу, то у нас из нынешних легионеров пройдут три-четыре человека всего. Надо все-таки реалистично смотреть на вещи. Поэтому сейчас надо подумать и пойти вперед верным путем», – сказал Газизов.
После 20 туров чемпионата России команда Сергея Семака занимает шестое место в турнирной таблице. Чемпионат возобновится в марте.