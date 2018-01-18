Гендиректор «Уфы»: «По новому лимиту у нас пройдут 3-4 легионера. Надо реалистично смотреть на вещи»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий о идее нового лимита на легионеров в РФПЛ.

«По теме критериев легионеров на общем собрании был большой диспут. У каждого клуба были определенные пожелания. Поэтому надо дальше работать над этим вопросом, думать и думать.

Если принять такую формулу, то у нас из нынешних легионеров пройдут три-четыре человека всего. Надо все-таки реалистично смотреть на вещи. Поэтому сейчас надо подумать и пойти вперед верным путем», – сказал Газизов.

После 20 туров чемпионата России команда Сергея Семака занимает шестое место в турнирной таблице. Чемпионат возобновится в марте.