Зидан: «В «Реале» Роналду любят все»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи об уходе из команды Криштиану Роналду. Француз заявил, что португальца в стане сливочных все должно устраивать.

«Я не беспокоюсь по поводу ухода Роналду. Он сам сконцентрирован только на футболе. Наш клуб без Криштиану трудно представить. Здесь его все любят – болельщики, сотрудники команды. Сейчас у нас непростой момент и главное, что португалец с нами», – сказал тренер.

«Реал» идет на четвертом месте Примеры.