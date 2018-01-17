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    Зидан: «В «Реале» Роналду любят все»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи об уходе из команды Криштиану Роналду. Француз заявил, что португальца в стане сливочных все должно устраивать.

    «Я не беспокоюсь по поводу ухода Роналду. Он сам сконцентрирован только на футболе. Наш клуб без Криштиану трудно представить. Здесь его все любят – болельщики, сотрудники команды. Сейчас у нас непростой момент и главное, что португалец с нами», – сказал тренер.

    «Реал» идет на четвертом месте Примеры.

    Источник: Marca

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    17.01.2018 18:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 января 2018, 19:51

      тут определяющая строка - «Реал» идет на четвертом месте Примеры.

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      Рейтинг: +23

      Forever Blaugrana 17 января 2018, 18:48

      старый уже , не люблю его и реал но любить его там все обязаны , для клуба он многое сделал

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