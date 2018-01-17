Фернандеш не покинет «Локомотив» до конца сезона

Агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэля Фернандеша Паулу Барбоза заверил, что его клиент не покинет железнодорожников до окончания сезона. Ранее «Бомбардир» писал: португалец интересен «Интеру».

«У Фернандеша контракт до следующего года, он будет его выполнять. Пока им никто серьезно не интересуется, и игрок точно останется в «Локомотиве» до конца сезона. Он очень хочет выиграть с командой чемпионство – это его цель.

Останется ли Фернандеш в клубе после истечения контракта? Если у «Локомотива» будет желание продлить контракт, Мануэл останется. Сам он очень хочет остаться в клубе», – сказал Барбоза.

В 20 матчах РФПЛ текущего сезона Фернандеш набрал девять очков по системе «гол+пас».