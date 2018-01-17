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    Фернандеш не покинет «Локомотив» до конца сезона

    Агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэля Фернандеша Паулу Барбоза заверил, что его клиент не покинет железнодорожников до окончания сезона. Ранее «Бомбардир» писал: португалец интересен «Интеру».

    «У Фернандеша контракт до следующего года, он будет его выполнять. Пока им никто серьезно не интересуется, и игрок точно останется в «Локомотиве» до конца сезона. Он очень хочет выиграть с командой чемпионство – это его цель.

    Останется ли Фернандеш в клубе после истечения контракта? Если у «Локомотива» будет желание продлить контракт, Мануэл останется. Сам он очень хочет остаться в клубе», – сказал Барбоза.

    В 20 матчах РФПЛ текущего сезона Фернандеш набрал девять очков по системе «гол+пас».

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2018 17:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 января 2018, 00:46

      Ману то что надо ЛОКО ! Надеюсь он останется не только до конца сезона !

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 января 2018, 22:38

      Сейчас посмотрел данные.и удивился очень..Оказывается,больше чем Думбия в Чемпионате России никто не забивал(за сезон)! Мне казалось Веретенников и Веллитон- самые крутышки)

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 января 2018, 22:33

      Дай Бог,чтобы сезон удался! С 2004-го ждём!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 17 января 2018, 22:05

      Ману боец! Спасибо, что ты у нас есть!

      5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 января 2018, 19:49

      Странно было бы сейчас уходить из Локо!

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