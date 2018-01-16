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    Кафельников: «Может, нам простить Дзюбу и взять обратно в самый великий клуб России?»

    Российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников предложил красно-белым рассмотреть вариант с возвращением нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Ранее стало известно, что Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков не полетели на первый зимний сбор сине-бело-голубых по решению главного тренера Роберто Манчини. Позже появилась информация, что 29-летний форвард отправился на лечение.

    «Простить Дзюбу нам, красно-белые, и взять обратно в самый великий и лучший клуб России?» – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

    По последним сообщениям СМИ, в услугах Дзюбы заинтересованы «Уфа», «Ренн» и два клуба из Турции.

    Напомним, нападающий перешел в «Зенит» летом 2015 года по истечении контракта со «Спартаком». Тогда сообщалось, что игрок решил не продлевать соглашение с красно-белыми, так как петербуржцы предложили ему большую зарплату.

    Источник: Twitter

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    16.01.2018 15:22
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 17 января 2018, 01:06

      Простить?а что он такого сделал?прошатался по арендам в Томске и Ростове-а когда разглядели и контракту конец?в чём он виноват?

      2
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 16 января 2018, 23:54

      Ну не думаю что болельщики Спартака оценят возвращение Дзюбы в Спартак пускай в Питере остаётся и показывает свой профессиональный футбол в Зените!

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 16 января 2018, 23:30

      Позвольте полюбопытствовать: а за что вам прощать Дзюбу?? Конкретно про спартак он ничего плохого не говорил. А быдло болельщики есть у каждого клуба. Или кафель обиделся, что сам Дзюба забивал великому клубу России?! Так он даже голы не праздновал, и забивал чуть ли не со слезами...
      спартачи объясните кто нибудь почему вы его ненавидите??

      0
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер > Nekit92 16 января 2018, 23:46

      Объясняю.
      Разница в предложениях по контракту между Спартаком и Зенитом составила всего 300 тысяч.
      Артёмка выбрал бакланов.
      За титулами он пошёл, поганец. Ну-ну.

      1
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Kрейсер 17 января 2018, 00:08

      Ну не просто так же он подорвался и свалил правильно? Значит какие то терки с руководством имели место быть.Быстров в свое время тоже не от нечего делать в спартак уходил...

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 22:31

      Кафель опять прикалывается. Пусть Дзюба возвращается, заменит Давыдова в Спартаке-2

      1
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 16 января 2018, 22:01

      А зачем он нам?
      Ушёл ведь за трофеями? Ну и всё!

      1
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      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 16 января 2018, 22:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даже писать ничего не хочется, настолько дебильное заявление, человек болеет по моему

      -6
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      Рейтинг: +74

      sorus 16 января 2018, 21:30

      ближе Хабаровска подпускать нельзя

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 16 января 2018, 20:46

      да ни в жизь ! да нах он нужен !

      2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 16 января 2018, 20:29

      Умолкни кафель.

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 16 января 2018, 19:49

      если только трусы с носками стирать

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