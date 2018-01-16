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  • Кафельников: «Может, нам простить Дзюбу и взять обратно в самый великий клуб России?»

Кафельников: «Может, нам простить Дзюбу и взять обратно в самый великий клуб России?»

16 января 2018, 15:22
77

Российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников предложил красно-белым рассмотреть вариант с возвращением нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее стало известно, что Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков не полетели на первый зимний сбор сине-бело-голубых по решению главного тренера Роберто Манчини. Позже появилась информация, что 29-летний форвард отправился на лечение.

«Простить Дзюбу нам, красно-белые, и взять обратно в самый великий и лучший клуб России?» – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

По последним сообщениям СМИ, в услугах Дзюбы заинтересованы «Уфа», «Ренн» и два клуба из Турции.

Напомним, нападающий перешел в «Зенит» летом 2015 года по истечении контракта со «Спартаком». Тогда сообщалось, что игрок решил не продлевать соглашение с красно-белыми, так как петербуржцы предложили ему большую зарплату.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (77)
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la verdad
1516106737
Ну и кто теперь поспорит, что Кафель убил свой разум алкоголем???
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"supermax"
1516109415
вернуть иуду? Кафель, ты пьян, иди домой
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Полная Канистра
1516110066
к себе домой возьми
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ivanthebest
1516110933
Пускай он п..здует на все четыре стороны. Нам этот клоун и даром не нужен!
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ROSTOV SUPER
1516110961
А за что его должны прощать , вы же его таким воспитали , у вас он научился по чужим карманам в раздевалке лазить , а то что сейчас , то это и есть продукт воспитания !
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Горкин Блеванов
1516111932
Бросай пить
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Svoysvoemubrat
1516114803
Вчера наш молодой теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в Австралии, вот Кафель и подобрел.
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VVM1964
1516117024
Создается впечатление , что Кафельников ( или кто там под его именем ) специально " подбрасывает " всякую хрень , потом сидит и кайфует , как его справедливо обсирают , мазахист .
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OfaZavr
1516117857
не стоит обращать на него внимание, с ним итак все ясно.
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1516129205
Даже писать ничего не хочется, настолько дебильное заявление, человек болеет по моему
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