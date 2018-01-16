Кафельников: «Может, нам простить Дзюбу и взять обратно в самый великий клуб России?»

Российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников предложил красно-белым рассмотреть вариант с возвращением нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее стало известно, что Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков не полетели на первый зимний сбор сине-бело-голубых по решению главного тренера Роберто Манчини. Позже появилась информация, что 29-летний форвард отправился на лечение.

«Простить Дзюбу нам, красно-белые, и взять обратно в самый великий и лучший клуб России?» – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

По последним сообщениям СМИ, в услугах Дзюбы заинтересованы «Уфа», «Ренн» и два клуба из Турции.

Напомним, нападающий перешел в «Зенит» летом 2015 года по истечении контракта со «Спартаком». Тогда сообщалось, что игрок решил не продлевать соглашение с красно-белыми, так как петербуржцы предложили ему большую зарплату.