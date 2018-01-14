Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Daily Mail: Россия собиралась использовать допинг на ЧМ-2018

    Британское издание Daily Mail со ссылкой на источники, близкие Григорию Родченкову, сообщает, что сборная России была намерена использовать допинг во время домашнего чемпионата мира в этом году.

    В частности, в планы входила подмена анализов игроков, чтобы они могли употреблять запрещенные вещества. ФИФА намерена расследовать эту информацию, что может привести к отстранения от участия в турнире нескольких игроков сборной или же всей команды.

    Ранее РФС сообщил фамилии 11 игроков, которые находились под подозрением ФИФА в связи с употреблением допинга.

    МИД РФ заявил, что британское правительство инициировало кампанию против ЧМ-2018.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2018 14:34
    Рекомендуем
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 14 января 2018, 21:32

      Наши что с допингом что без всех порвут

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 18:41

      ну понятно это опять из той же серии чтобы всячески дискредитировать Россию, не стоит обращать внимание.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 14 января 2018, 18:25

      Где "....издадельные" функционеры от футбола?? Притянули бы,это издание в суд,да денег для футбола состригли. И получается,Захарова права была???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Ruryu 14 января 2018, 22:30

      А ты думаешь так просто притянуть?! они там все друг за друга лишь бы против России...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > 19element87 14 января 2018, 23:16

      друг за друга=гейропа=гомосятина.это на них похоже

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      vincentin 14 января 2018, 18:08

      Ну так дайте им использовать допинг
      Наоборот ЧМ интереснее станет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 января 2018, 17:49

      и сколько может один шизофреник терзать всю страну, некому подать ходатайство о проверке его психического состояния???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > пряник929 14 января 2018, 22:33

      а ты думаешь проверят?)))) нах культурно пошлют и дальше продолжат анти Российскую компанию....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Lemon1 14 января 2018, 17:37

      да пох*ер потому что все равно не выйдут из группы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 января 2018, 17:28

      газета "Бабкины слухи " пишет что британская сборная в полном составе хочет сменить пол.. и поработатать путанами на российских дорогах.. нет оснований не верить..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 января 2018, 17:22

      Издание для петухов......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      fdwhhb.357 14 января 2018, 17:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 января 2018, 16:56

      Боже! Они испугались сборной России по футболу! Маразм крепчает!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский > Joko21 14 января 2018, 16:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ....чего они испугались????...да они понятия не имеют что у нас есть какая то сборная

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11