Daily Mail: Россия собиралась использовать допинг на ЧМ-2018

Британское издание Daily Mail со ссылкой на источники, близкие Григорию Родченкову, сообщает, что сборная России была намерена использовать допинг во время домашнего чемпионата мира в этом году.

В частности, в планы входила подмена анализов игроков, чтобы они могли употреблять запрещенные вещества. ФИФА намерена расследовать эту информацию, что может привести к отстранения от участия в турнире нескольких игроков сборной или же всей команды.

Ранее РФС сообщил фамилии 11 игроков, которые находились под подозрением ФИФА в связи с употреблением допинга.

МИД РФ заявил, что британское правительство инициировало кампанию против ЧМ-2018.