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Daily Mail: Россия собиралась использовать допинг на ЧМ-2018

14 января 2018, 14:34
48

Британское издание Daily Mail со ссылкой на источники, близкие Григорию Родченкову, сообщает, что сборная России была намерена использовать допинг во время домашнего чемпионата мира в этом году.

В частности, в планы входила подмена анализов игроков, чтобы они могли употреблять запрещенные вещества. ФИФА намерена расследовать эту информацию, что может привести к отстранения от участия в турнире нескольких игроков сборной или же всей команды.

Ранее РФС сообщил фамилии 11 игроков, которые находились под подозрением ФИФА в связи с употреблением допинга.

МИД РФ заявил, что британское правительство инициировало кампанию против ЧМ-2018.

Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Россия
Комментарии (48)
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raritet
1515930751
в наших командах применяется что-то , для расслабухи. А поскольку, это для расслабления, то не относиться к допингу. Здесь любой болела на 3 секунды включит наш РФПЛ , сравнит с АПЛ. И какие мысли в первую очередь приходят в голову. ? Допинг скорее во всех командах Англии. И не трогайте наших футболистов, пусть спокойно бродят по нашим полям, а то не дай бог , догадаются, что в мире существует допинг и тогда держись АПЛ.
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absent32
1515930879
британцы молодцы. что не новость, то срань полнейшая. где они это все берут. да и про Джикию на мой взгляд "а бы до русских дое..ться". обсуждайте свою королевскую семью, геев и "падение лондона". а вообще желаю вам допинг в пятно!!
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3a zenit
1515931480
высрано так высрано,большим желтым калом.
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alex kidn
1515931562
Ещё не использовали, а уже виноватые. Жаль, что Англия, вместе с пиндосами не пролетела мимо чемпионата мира
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Сибирь за Спартак
1515934921
Собирались, не значит использовали.
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Loxxam
1515937392
Хаха Наши уже давно на допинге но это нам ни в коем мере не помагает в футболе. Зато наши бревна хорошо едят пирожки, танцуют лизгинку, стреляют на свадьбах и пьют шампусик в Монако )
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fdwhhb.357
1515938558
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
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кошмарик
1515940093
газета "Бабкины слухи " пишет что британская сборная в полном составе хочет сменить пол.. и поработатать путанами на российских дорогах.. нет оснований не верить..
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OfaZavr
1515944513
ну понятно это опять из той же серии чтобы всячески дискредитировать Россию, не стоит обращать внимание.
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Sergej-74
1515954750
Наши что с допингом что без всех порвут
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