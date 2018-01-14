Каррера: «Не могу сказать, что сборная России дойдет до финала ЧМ-2018»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о шансах сборной России на чемпионате мира-2018. По мнению специалиста, главным претендентом на победу на турнире является команда Германии.

— На что может рассчитывать сборная России, в которой много игроков «Спартака»?

— Играя дома, Россия может провести хороший турнир. Не могу сказать сейчас, есть ли у команды качество, чтобы дойти до финала. На бумаге хватает более сильных команд, располагающих более сильными футболистами. Но, вы же понимаете, мяч круглый... Многое зависит от подхода, от мотивации, удачи. Нужно всего по чуть-чуть. И тогда... Все возможно.

— А кто эти сильные на бумаге команды? Кого вы считает главным фаворитом чемпионата мира?

— Сборную Германии.

— Сам ЧМ будете смотреть?

— Да. Мне очень хотелось бы посмотреть матчи чемпионата мира. Увидим, будет ли у нас время на это — возможно, команда будет на сборах.