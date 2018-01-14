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  • Каррера: «Не могу сказать, что сборная России дойдет до финала ЧМ-2018»

Каррера: «Не могу сказать, что сборная России дойдет до финала ЧМ-2018»

14 января 2018, 11:38
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о шансах сборной России на чемпионате мира-2018. По мнению специалиста, главным претендентом на победу на турнире является команда Германии.

— На что может рассчитывать сборная России, в которой много игроков «Спартака»?

— Играя дома, Россия может провести хороший турнир. Не могу сказать сейчас, есть ли у команды качество, чтобы дойти до финала. На бумаге хватает более сильных команд, располагающих более сильными футболистами. Но, вы же понимаете, мяч круглый... Многое зависит от подхода, от мотивации, удачи. Нужно всего по чуть-чуть. И тогда... Все возможно.

— А кто эти сильные на бумаге команды? Кого вы считает главным фаворитом чемпионата мира?

— Сборную Германии.

— Сам ЧМ будете смотреть?

— Да. Мне очень хотелось бы посмотреть матчи чемпионата мира. Увидим, будет ли у нас время на это — возможно, команда будет на сборах.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Германия Каррера Массимо
Комментарии (11)
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volfrik
1515919514
судя по интервью скользкий тип оказывается, не поверю что человек посвятивший свою жизнь футболу не будет чм смотреть, да и про сборную ушел от прямого ответа
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Loxxam
1515919673
Да футбол - это единственный вид спорта где нашим даже допинг не помагает )))
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acer2003
1515919795
Очень тактичный дядька )))
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dendiesel
1515920541
Сказал бы честно про сборную России, как есть на самом деле!!! не хочет обижать наших футболистов.....)) не только тактичный, но и умный дядька))
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APchelov
1515920925
Ну хоть бы кто-нибудь, кроме васи уткина, сказал, что на самом деле думает о нашей сборной. А то всё деликатничают
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anatolich72
1515922005
Сказал как думал, не гадил, не хвалил.
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ribavadim
1515923183
Хотелось-бы , но...
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Par Mezan
1515925881
Чего гадать?!. Играть надо лучше.
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nemolod
1516000037
И без него все это знают! А суровая реальность такова: по нынешнему состоянию сборной и ее тренеров выход из группы будет нормальным результатом,а выход в восьмерку - лучшим достижением в российском футболе (хотя в это слабо верится) !
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