Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Не могу сказать, что сборная России дойдет до финала ЧМ-2018»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о шансах сборной России на чемпионате мира-2018. По мнению специалиста, главным претендентом на победу на турнире является команда Германии.

    — На что может рассчитывать сборная России, в которой много игроков «Спартака»?

    — Играя дома, Россия может провести хороший турнир. Не могу сказать сейчас, есть ли у команды качество, чтобы дойти до финала. На бумаге хватает более сильных команд, располагающих более сильными футболистами. Но, вы же понимаете, мяч круглый... Многое зависит от подхода, от мотивации, удачи. Нужно всего по чуть-чуть. И тогда... Все возможно.

    — А кто эти сильные на бумаге команды? Кого вы считает главным фаворитом чемпионата мира?

    — Сборную Германии.

    — Сам ЧМ будете смотреть?

    — Да. Мне очень хотелось бы посмотреть матчи чемпионата мира. Увидим, будет ли у нас время на это — возможно, команда будет на сборах.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2018 11:38
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 15 января 2018, 10:07

      И без него все это знают! А суровая реальность такова: по нынешнему состоянию сборной и ее тренеров выход из группы будет нормальным результатом,а выход в восьмерку - лучшим достижением в российском футболе (хотя в это слабо верится) !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 января 2018, 13:31

      Чего гадать?!. Играть надо лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 января 2018, 12:46

      Хотелось-бы , но...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 14 января 2018, 12:26

      Сказал как думал, не гадил, не хвалил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 января 2018, 12:08

      Ну хоть бы кто-нибудь, кроме васи уткина, сказал, что на самом деле думает о нашей сборной. А то всё деликатничают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 14 января 2018, 12:02

      Сказал бы честно про сборную России, как есть на самом деле!!! не хочет обижать наших футболистов.....)) не только тактичный, но и умный дядька))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 января 2018, 11:49

      Очень тактичный дядька )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 14 января 2018, 11:47

      Да футбол - это единственный вид спорта где нашим даже допинг не помагает )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 14 января 2018, 11:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      судя по интервью скользкий тип оказывается, не поверю что человек посвятивший свою жизнь футболу не будет чм смотреть, да и про сборную ушел от прямого ответа

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam > volfrik 14 января 2018, 11:54

      Конечно скользкий - 3:0 получили от него в последнем матче так после такой смазки до сих пор наверное все и скользит ;)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik > Loxxam 14 января 2018, 11:58

      причем здесь 3-0 то?! походу у кого то до сих пор течет от такого События

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11