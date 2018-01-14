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  • Кокорин – об уходе Манчини из «Зенита»: «Может, меня с собой заберет»

Кокорин – об уходе Манчини из «Зенита»: «Может, меня с собой заберет»

14 января 2018, 11:00
19

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как провел отпуск перед заключительной частью сезона. Также россиянин прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

«Отлично чувствую себя после отпуска, вот сейчас проверим состояние. Отдохнул прекрасно, был в Дубае, потом на островах. Настроение хорошее, завтра уже едем на сбор. Там погода холодноватая в этом году, поэтому работать будет хорошо. Температура как раз для занятий.

Если Манчини действительно назвал меня суперзвездой, то мне очень приятно. Это самая лучшая похвала, которая только может быть. Слухи об уходе Манчини на меня никак не влияют. На него — может быть, а на меня как? Может, конечно, с собой заберет», – заявил Кокорин.

Манчини: «Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе. Он настоящая суперзвезда»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (19)
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Сильвербой
1515917043
Куда заберет? В сборную Австралии???
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NIK32RUS
1515917353
Ни кому ты Саша не нужен и ты не супер звезда, а обычный зазнавшийся мальчик!
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Kрейсер
1515917390
Саня - как ребёнок. Что в голове, то и на языке. Манчини тебя не заберёт. Пересекай двойную сплошную и тебя точно когда-нибудь заберут.
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sergonosov
1515918170
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APchelov
1515919003
И станет Сашка игроком скуадро адзурры
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Loxxam
1515919424
Ну если Манчини домоработница нужна будет - то заберет наверное )
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OfaZavr
1515921468
а если он после Зенита опять какой-нибудь клуб возглавит по типу Галатасарая вопрос захочешь ли туда))
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anatolich72
1515921804
Манчини клоуна хотел, пусть забирает коко готов.
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Полная Канистра
1515923979
жди на перроне с ранцем он скоро появится
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Бубновский
1515934786
.....этот недоумок пойдет по пути аршавина...только андрюша хотя бы по фейерить в европе успел, а этот с такими мозгами уже ни где не успеет.....через 3-4 года все о нем забудете и ему останется только на свадьбах стрелять под гимн россии, что бы о нем хоть что то говорили....вон андрюшеньке даже пришлось жену в с амолете дебоширить заставить, что бы снова его фамилия зазвучала в медиа сводках
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