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    Кокорин – об уходе Манчини из «Зенита»: «Может, меня с собой заберет»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как провел отпуск перед заключительной частью сезона. Также россиянин прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

    «Отлично чувствую себя после отпуска, вот сейчас проверим состояние. Отдохнул прекрасно, был в Дубае, потом на островах. Настроение хорошее, завтра уже едем на сбор. Там погода холодноватая в этом году, поэтому работать будет хорошо. Температура как раз для занятий.

    Если Манчини действительно назвал меня суперзвездой, то мне очень приятно. Это самая лучшая похвала, которая только может быть. Слухи об уходе Манчини на меня никак не влияют. На него — может быть, а на меня как? Может, конечно, с собой заберет», – заявил Кокорин.

    Манчини: «Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе. Он настоящая суперзвезда»

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.01.2018 11:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 14 января 2018, 15:59

      .....этот недоумок пойдет по пути аршавина...только андрюша хотя бы по фейерить в европе успел, а этот с такими мозгами уже ни где не успеет.....через 3-4 года все о нем забудете и ему останется только на свадьбах стрелять под гимн россии, что бы о нем хоть что то говорили....вон андрюшеньке даже пришлось жену в с амолете дебоширить заставить, что бы снова его фамилия зазвучала в медиа сводках

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 января 2018, 14:27

      заберет.....в казино, шампанского попить....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 14 января 2018, 13:17

      В любом не российском клубе нужно пахать, чтоб играть и зарабатывать, так что не дергайся, сиди на ...пе ровно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 января 2018, 12:59

      жди на перроне с ранцем он скоро появится

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 14 января 2018, 12:29

      забирай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 14 января 2018, 12:23

      Манчини клоуна хотел, пусть забирает коко готов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 12:17

      а если он после Зенита опять какой-нибудь клуб возглавит по типу Галатасарая вопрос захочешь ли туда))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 января 2018, 12:14

      верится с трудом, что он с собой кого-то заберет. Для нашего чемпионата сильный игрок, а для др. - посредственный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 14 января 2018, 12:09

      в Кайрат, обоих...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 14 января 2018, 11:43

      Ну если Манчини домоработница нужна будет - то заберет наверное )

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