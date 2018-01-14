Кокорин – об уходе Манчини из «Зенита»: «Может, меня с собой заберет»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как провел отпуск перед заключительной частью сезона. Также россиянин прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

«Отлично чувствую себя после отпуска, вот сейчас проверим состояние. Отдохнул прекрасно, был в Дубае, потом на островах. Настроение хорошее, завтра уже едем на сбор. Там погода холодноватая в этом году, поэтому работать будет хорошо. Температура как раз для занятий.

Если Манчини действительно назвал меня суперзвездой, то мне очень приятно. Это самая лучшая похвала, которая только может быть. Слухи об уходе Манчини на меня никак не влияют. На него — может быть, а на меня как? Может, конечно, с собой заберет», – заявил Кокорин.

Манчини: «Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе. Он настоящая суперзвезда»