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    Манчини: «Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе. Он – настоящая суперзвезда»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал положение команды в РФПЛ и сравнил Александра Кокорина с полузащитником «Интера» Иваном Перишичем.

    «Мы занимаем второе место и на восемь очков отстаем от «Локомотива». Мы можем догнать их. Сразу после перерыва будет матч «Локомотив» – «Спартак». Мы можем сократить расстояние и перевернуть чемпионскую гонку.

    Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе.

    Похож ли он на Перишича? Нет. Кокорин – настоящая суперзвезда. Перишич очень силен физически, но ему не хватает стабильности. Даже когда Перишич делает мало, получает большой объем работы», – сказал итальянец.

    В текущем сезоне Кокорин забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи в 29-ти играх всех соревнований.

    Источник: Football Italia

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    11.01.2018 13:38
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 11 января 2018, 18:51

      А Манчини мужик с юмором.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Ахимас Вельде 11 января 2018, 19:38

      Скорее с сарказмом.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 января 2018, 18:41

      Ну суперзвезда это наверное сильно сказано! Наверное Манчини этими словами просто мотивирует игрока, только вот бесполезно все это, мухи у него в голове!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 января 2018, 18:37

      Ежей голой жопой решил попугать??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 января 2018, 18:32

      да сколько уже можно этого звездуна считать футболистом по мне так он лучше бы занимался фигурным катанием

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 18:27

      Манчини глумиться над ним по полной))

      4
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 11 января 2018, 17:41

      Я же говорил,Кокоша УНИКУМ!)

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 января 2018, 17:27

      Что-то я в последнее время перестал доверять словам Манчини ! К чему бы это ?

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 января 2018, 17:10

      Не судите строго Манчини, он знает Сашу только по этому сезону, в котом он тянет Зенит

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 января 2018, 16:56

      Такое про Кокошу мог сказать только никудышный тренеришка... Манчини совсем скатился в УГ..... Да простят меня его фанаты...

      4
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 11 января 2018, 16:31

      после таких воспеваний кокорину всегда хочется шампани по 500 евро,через две сплошные погонять,пострелять из пистолета или сплясать на худой конец...Суперзвезде всё можно!

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