Манчини: «Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе. Он – настоящая суперзвезда»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал положение команды в РФПЛ и сравнил Александра Кокорина с полузащитником «Интера» Иваном Перишичем.

«Мы занимаем второе место и на восемь очков отстаем от «Локомотива». Мы можем догнать их. Сразу после перерыва будет матч «Локомотив» – «Спартак». Мы можем сократить расстояние и перевернуть чемпионскую гонку.

Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе.

Похож ли он на Перишича? Нет. Кокорин – настоящая суперзвезда. Перишич очень силен физически, но ему не хватает стабильности. Даже когда Перишич делает мало, получает большой объем работы», – сказал итальянец.

В текущем сезоне Кокорин забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи в 29-ти играх всех соревнований.