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  • Манчини: «Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе. Он – настоящая суперзвезда»

Манчини: «Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе. Он – настоящая суперзвезда»

11 января 2018, 13:38
33

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал положение команды в РФПЛ и сравнил Александра Кокорина с полузащитником «Интера» Иваном Перишичем.

«Мы занимаем второе место и на восемь очков отстаем от «Локомотива». Мы можем догнать их. Сразу после перерыва будет матч «Локомотив» – «Спартак». Мы можем сократить расстояние и перевернуть чемпионскую гонку.

Кокорин мог бы играть за любой клуб в Европе.

Похож ли он на Перишича? Нет. Кокорин – настоящая суперзвезда. Перишич очень силен физически, но ему не хватает стабильности. Даже когда Перишич делает мало, получает большой объем работы», – сказал итальянец.

В текущем сезоне Кокорин забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи в 29-ти играх всех соревнований.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Локомотив Интер Кокорин Александр Перишич Иван Манчини Роберто
Комментарии (33)
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mamba9090909
1515667291
Кокорин звезда в РПЛ, но не больше.
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h3LL1k
1515667488
ну приукрасил конечно ,а так да в этом сезоне радует этот парниша)
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insider_retro
1515667940
За любой клуб Еуропы мог бы играть суперфутболист!... А суперзвездой игрок станет потом, когда он будет признан публикой и посыпятся титулы и кубки... Может быть... Хотелось бы увидеть Кокорина в обрамлении спортивных достижений!!!!! Пока он звезда медийного пространства...))
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VikNMar
1515668000
Такой же " великий " , как Манчини тренер ........
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fanat1244
1515669079
Да, Кокорин может играть за Барселону (в третьем составе и то с натяжкой), за Ювентус (близко по уровню ни к одному игроку даже нее приближается), за МанСити и МанЮнайтед и даже за Баварию и ПСЖ. Смешной у Зенита тренер, совсем с головой не дружит.
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mdu86
1515669940
"...сократить расставание..." - Бомбардир жжёт напалмом :))))
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dinar7777dinar
1515670459
ахахахахахахахааахааааааахаахахахахааа !! манчини угорает ! 5 баллов за отличную шутку !!
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Полная Канистра
1515673637
суперзвезда ?????? не забивать с метра в пустые ворота Манчини поспешил с такой оценкой
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OfaZavr
1515684471
Манчини глумиться над ним по полной))
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Ахимас Вельде
1515685869
А Манчини мужик с юмором.
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