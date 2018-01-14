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    Каррера согласен отпустить Промеса из «Спартака», если на его место придет Салах

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что готов отпустить Квинси Промеса только в том случае, если на его место придет сильный футболист. Специалист подчеркнул, что согласен обменять голландца на форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    «Если мне скажут, что должен уйти Промес, а придет какой-то неизвестный футболист, я скажу «нет».

    Но если уйдет Промес, а придет Салах... Я соглашусь. Карьера Квинси пойдет вверх, а «Спартак» не потеряет в качестве. Именно это подразумевается, когда тренер говорит об усилении команды», – заявил Каррера.

    Источник: Sport24

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    14.01.2018 10:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 14 января 2018, 15:10

      Как знать, может из Нимели, Сакалы или Самбу получится что-то не хуже.

      0
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      ...
      Рейтинг: +818

      diktatop > ViktorMG 14 января 2018, 15:52

      главное что бы не как с квинси овусу-абейе получилось

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 января 2018, 13:22

      лучше пусть он останется в команде как можно дольше он уже как говорится свой

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 14 января 2018, 12:32

      Салаха там на Бейла вроде меняют....
      АХАХха какой там промес, его уровень Борнмут

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 января 2018, 12:16

      мечтать не вредно.

      -2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 12:15

      хороший был бы вариант но боюсь только нереальный, а вот то что на его место придет молодой и неизвестный вполне может быть.

      3
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      Рейтинг: +84

      SOKOL 75 14 января 2018, 12:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Макаронник переварился?

      -6
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 14 января 2018, 11:48

      ....оооо, от этто рокировочка!!!губа не дура...нехилый такой намек, только саллаха покупали не для того, что бы сразу продать....проще даже будет мареза у лестера взять, но он, как и саллах в спартак не пойдет...и в зенит не пойдет....ни кто ни куда не пойдет))))

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 14 января 2018, 11:26

      Слова не мальчика.... правильно,на фига,"сереньких" игроков брать

      0
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      Рейтинг: -9

      sergonosov 14 января 2018, 11:22

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      -3
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 14 января 2018, 11:03

      Каррера молодец. Своим высказыванием он не "глупит", он просто перестраховывается на случай, если Промеса продадут. Так что, это не запросы, это реальная борьба за самого сильного игрока.

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