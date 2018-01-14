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  • Каррера согласен отпустить Промеса из «Спартака», если на его место придет Салах

Каррера согласен отпустить Промеса из «Спартака», если на его место придет Салах

14 января 2018, 10:06
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что готов отпустить Квинси Промеса только в том случае, если на его место придет сильный футболист. Специалист подчеркнул, что согласен обменять голландца на форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Если мне скажут, что должен уйти Промес, а придет какой-то неизвестный футболист, я скажу «нет».

Но если уйдет Промес, а придет Салах... Я соглашусь. Карьера Квинси пойдет вверх, а «Спартак» не потеряет в качестве. Именно это подразумевается, когда тренер говорит об усилении команды», – заявил Каррера.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Салах Мохамед Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Сильвербой
1515914002
Массимо, там помоему Бейл с Роналду на выход собираются! -)))
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Дед Сергей
1515917020
Каррера молодец. Своим высказыванием он не "глупит", он просто перестраховывается на случай, если Промеса продадут. Так что, это не запросы, это реальная борьба за самого сильного игрока.
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sergonosov
1515918175
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Бубновский
1515919709
....оооо, от этто рокировочка!!!губа не дура...нехилый такой намек, только саллаха покупали не для того, что бы сразу продать....проще даже будет мареза у лестера взять, но он, как и саллах в спартак не пойдет...и в зенит не пойдет....ни кто ни куда не пойдет))))
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SOKOL 75
1515921304
Макаронник переварился?
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OfaZavr
1515921307
хороший был бы вариант но боюсь только нереальный, а вот то что на его место придет молодой и неизвестный вполне может быть.
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Joko21
1515921365
мечтать не вредно.
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InterMilLano1908
1515922373
Салаха там на Бейла вроде меняют.... АХАХха какой там промес, его уровень Борнмут
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Полная Канистра
1515925326
лучше пусть он останется в команде как можно дольше он уже как говорится свой
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ViktorMG
1515931846
Как знать, может из Нимели, Сакалы или Самбу получится что-то не хуже.
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