Каррера согласен отпустить Промеса из «Спартака», если на его место придет Салах

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что готов отпустить Квинси Промеса только в том случае, если на его место придет сильный футболист. Специалист подчеркнул, что согласен обменять голландца на форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Если мне скажут, что должен уйти Промес, а придет какой-то неизвестный футболист, я скажу «нет».

Но если уйдет Промес, а придет Салах... Я соглашусь. Карьера Квинси пойдет вверх, а «Спартак» не потеряет в качестве. Именно это подразумевается, когда тренер говорит об усилении команды», – заявил Каррера.