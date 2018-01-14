Лунев — о заключительной части сезона: «С надеждой смотрим в светлое будущее»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился ожиданиями от второй части сезона.

Стоит напомнить, что петербургская команда после 20 туров чемпионата России занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Локомотива» на восемь очков.

— Послезавтра команда вылетает на первые тренировочные сборы. Какие ожидания?

— Работать, а там построим... Какие еще могут быть ожидания? Самые хорошие!

— Удалось отдохнуть?

— Отдыхом это можно назвать с натяжкой — в большей степени занимался здоровьем, успел побывать на Мальдивах. В целом настроение хорошее, рабочее.

— Чего ждете от заключительной части сезона?

— С надеждой смотрим в светлое будущее.