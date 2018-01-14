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    Лунев — о заключительной части сезона: «С надеждой смотрим в светлое будущее»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился ожиданиями от второй части сезона.

    Стоит напомнить, что петербургская команда после 20 туров чемпионата России занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Локомотива» на восемь очков.

    — Послезавтра команда вылетает на первые тренировочные сборы. Какие ожидания?

    — Работать, а там построим... Какие еще могут быть ожидания? Самые хорошие!

    — Удалось отдохнуть?

    — Отдыхом это можно назвать с натяжкой — в большей степени занимался здоровьем, успел побывать на Мальдивах. В целом настроение хорошее, рабочее.

    — Чего ждете от заключительной части сезона?

    — С надеждой смотрим в светлое будущее.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.01.2018 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 января 2018, 10:25

      И если в том будущем нет Манчини и Фурсенко , то оно вполне может оказаться светлым.

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