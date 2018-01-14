Кроос: «Главная цель «Реала» в этом сезоне – попасть в Лигу чемпионов»

"Цель «Реала» – быть в числе первых четырех команд"
Чудесный лозунг! Вы его себе на герб нанесите)
Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о турнирных перспективах мадридского клуба в нынешнем сезоне.
На данный момент сливочные занимают в турнирной таблице Примеры четвертое место.
«Реал» должен сосредоточиться на том, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Это должно быть главной целью на оставшуюся часть сезона.
Разрыв в 16 очков – большой. Нужно снова набирать очки, чтобы приблизиться к цели «Реала» – быть в числе первых четырех команд», – сказал Кроос.
Сенсационное поражение «Реала». Победный гол создал Черышев