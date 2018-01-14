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    Кроос: «Главная цель «Реала» в этом сезоне – попасть в Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о турнирных перспективах мадридского клуба в нынешнем сезоне.

    На данный момент сливочные занимают в турнирной таблице Примеры четвертое место.

    «Реал» должен сосредоточиться на том, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Это должно быть главной целью на оставшуюся часть сезона.

    Разрыв в 16 очков – большой. Нужно снова набирать очки, чтобы приблизиться к цели «Реала» – быть в числе первых четырех команд», – сказал Кроос.

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    Источник: Marca

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    14.01.2018 01:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      Sterh 15 января 2018, 10:10

      "Цель «Реала» – быть в числе первых четырех команд"
      Чудесный лозунг! Вы его себе на герб нанесите)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 января 2018, 14:03

      Хах, ну куда все сливочные понторезы подевались? Это касается, как посетителей бомбардира и подобных им сайтов, так и самих игроков Реала, особенно Роналду, что тут королями мира себя возомнили. Роналду как мог оттягивал свою пенсию, но вот она пришла нежданно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 11:47

      да уж приземленные цели стал ставить такой именитый клуб с таким подбором игроков.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 января 2018, 09:02

      На 4 место в чемпионате нацеливаются.

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      Рейтинг: +12

      materazzi2855 14 января 2018, 01:58

      Игроки Реала боятся не попасть в лигу чемпионов?! Что за дизмораль от Тони Крооса?

      1
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > materazzi2855 14 января 2018, 03:44

      Ну Тони Кроос правильно говорит.

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