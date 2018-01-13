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    В Англии обвинили «Спартак» в расизме из-за слов Джикии о бразильских игроках команды

    Английские СМИ обвинили «Спартак» в расизме по отношению к собственным игрокам.

    Сегодня в твиттере московского клуба было опубликовано видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал бразильцев Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце».

    Источник отмечает, что красно-белые были тут же осуждены в социальных сетях за подобный поступок, а также призваны удалить публикацию и принести извинения, по мнению пользователей твиттера, за «откровенно расистский комментарий».

    Отметим, что твит в итоге все же был удален со страницы красно-белых.

    Источник: Independent.co.uk

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    13.01.2018 17:29
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 января 2018, 00:49

      Мы негров из Африки в рабство не завозили. Нас совесть не мучает )

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 января 2018, 22:42

      всё ищут каждый повод обосрать нас саксы вонючие так и охота вас шарахнуть

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 января 2018, 19:45

      Джикия - в поддержку. Человек который назвал чёрное- чёрным, а белое - белым. Всех Англичан в сад.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      RatUS 13 января 2018, 19:28

      Англичане дрочат чтоли на наши новости, твиттеры? Как назойливые соседи, заглядывающие в окна.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 13 января 2018, 19:10

      англичанам только дай повод..
      даже если щас бразилы спартаковские будут всех убеждать, что в команде все норм, уже никто их слушать не будет.. раздуют перед ЧМ..

      4
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 13 января 2018, 19:09

      А что шоколадка какое то обидное слово??? Сладкий десерт, очень вкусный, ассоциации только положительные....))

      3
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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 13 января 2018, 19:06

      Пиз*данутая англия, че тут сказать, да инаши сми не лучше раздули, ну как же не раздуть, это же Спартак! Шлем вас всех в жопу. Георгий молодец, подшутил подружески, все адекватные его поняли, а толирасты вонючие пусть говном подавятся.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 19:02

      ну вот я так и опасался что все перевернут и истолкуют как самим выгодно.

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      Рейтинг: +600

      dimar 13 января 2018, 18:43

      Это ж насколько надо быть неполноценным, что бы из обычной шутки раздуть такой шизофренический бред

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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 13 января 2018, 18:38

      Ладно хоть Джикию не обвинили в ********** после этой публикации. англичане щас будут цепляться за любое слово чтоб очернить Россию перед чемпионатом

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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > NIK32RUS 13 января 2018, 18:39

      гомосексуализме

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