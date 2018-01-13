Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Англии обвинили «Спартак» в расизме из-за слов Джикии о бразильских игроках команды

В Англии обвинили «Спартак» в расизме из-за слов Джикии о бразильских игроках команды

13 января 2018, 17:29
36

Английские СМИ обвинили «Спартак» в расизме по отношению к собственным игрокам.

Сегодня в твиттере московского клуба было опубликовано видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал бразильцев Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце».

Источник отмечает, что красно-белые были тут же осуждены в социальных сетях за подобный поступок, а также призваны удалить публикацию и принести извинения, по мнению пользователей твиттера, за «откровенно расистский комментарий».

Отметим, что твит в итоге все же был удален со страницы красно-белых.

Источник: Independent.co.uk
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Джикия Георгий Фернандо Роша Педро
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Егор Велунов
1515854517
Кошмар, Англия уже давно свихнулась, как и все западные СМИ. Помню набросились на китайца. за то что он себя назвал жёлтым. Цвет кожи это факт, и называть расизмом упоминание цвета игрока - идиотизм. Идиотам место в психбольнице.
Ответить
Pres Arsenal
1515855097
Самое интересное что те игроки кого он назвал "шоколадками",не только не обиделись,а еще и посмеялись с этого.В Европе уже видят расизм даже там где его нет
Ответить
avera
1515855593
Ну если бы он назвал их геями,то все бриты захлебнулись бы от счастья.
Ответить
andrebest4
1515856915
лучше бы за своими следили бы..в европе боятся про это говорить но мысли в голове похлеще слов. то то у них кварталы в городах разбиты по нац признаку и цвету кожи наверно из любви друг к другу
Ответить
Хакасия
1515857603
Почему, интересно, никого не обвиняют в русофобии, когда несут всякий бред против России и русских спортсменов?
Ответить
dimar
1515858229
Это ж насколько надо быть неполноценным, что бы из обычной шутки раздуть такой шизофренический бред
Ответить
OfaZavr
1515859343
ну вот я так и опасался что все перевернут и истолкуют как самим выгодно.
Ответить
Соа́рес де Мора́ис
1515859572
Пиз*данутая англия, че тут сказать, да инаши сми не лучше раздули, ну как же не раздуть, это же Спартак! Шлем вас всех в жопу. Георгий молодец, подшутил подружески, все адекватные его поняли, а толирасты вонючие пусть говном подавятся.
Ответить
_Marqella_
1515859758
А что шоколадка какое то обидное слово??? Сладкий десерт, очень вкусный, ассоциации только положительные....))
Ответить
VVM1964
1515860096
Нам английские шизоиды не должны быть " указкой " - послать их к их ... " английской королеве "
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
4
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
1
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
14
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
7
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
7
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
25
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+