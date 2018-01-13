В Англии обвинили «Спартак» в расизме из-за слов Джикии о бразильских игроках команды

Английские СМИ обвинили «Спартак» в расизме по отношению к собственным игрокам.

Сегодня в твиттере московского клуба было опубликовано видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал бразильцев Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце».

Источник отмечает, что красно-белые были тут же осуждены в социальных сетях за подобный поступок, а также призваны удалить публикацию и принести извинения, по мнению пользователей твиттера, за «откровенно расистский комментарий».

Отметим, что твит в итоге все же был удален со страницы красно-белых.