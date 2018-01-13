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    Конте: «Санчес стоит 90 миллионов, и он знает, что я думаю о нем»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что восхищается нападающим «Арсенала» Алексисом Санчесом. По словам специалиста, «Ювентус», ранее возглавляемый Конте, в свое время очень хотел приобрести чилийца у «Удинезе», однако тот предпочел перейти в «Барселону».

    «Он очень хороший игрок и я могу заверить вас, что когда я был в «Ювентусе», мы сделали все возможное, чтобы достичь соглашения с «Удинезе». К сожалению, он принял решение отправиться в Барселону.

    Он очень хорошо знает, что я очень им восхищаюсь, о чем я сказал ему недавно. Те не менее я не могу сказать вам, в какой клуб он перейдет. Об этом нужно спросить его самого или «Арсенал».

    «В любом случае, если «Манчестер Сити» хочет купить Санчеса, у них есть средства для этого. Это хорошая инвестиция для любого клуба, которая, как правило, должна стоить 80-90 миллионов евро», – сказал Конте.

    Ранее сообщалось, что на Санчеса претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Сегодня главный тренер «канониров» Арсен Венгер заявил, что форвард вряд ли продлит контракт, истекающий летом.

    Источник: Tribalfootball

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    13.01.2018 12:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 января 2018, 13:15

      Очень лестное высказывание, такое может пробить любого игрока. Но если зовёт Пеп, то Санчес будет у него. Там передовые идеи.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 > DOCTOR PENALTY 13 января 2018, 16:04

      В первую очередь там передовые деньги !!!

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 13 января 2018, 12:58

      Заголовок звучит так, как будто Конте ночами не спит)) Ванильные сопли)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 13 января 2018, 12:46

      Санчес крут, но не ТОП

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 января 2018, 12:42

      Учитывая возможный бесплатный летний исход игрока, его переход, однозначно, состоится в зимнее ТО... Сложно представить порядок цифр, на котором сойдутся при сделке!...

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