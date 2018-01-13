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  • Конте: «Санчес стоит 90 миллионов, и он знает, что я думаю о нем»

Конте: «Санчес стоит 90 миллионов, и он знает, что я думаю о нем»

13 января 2018, 12:35
5

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что восхищается нападающим «Арсенала» Алексисом Санчесом. По словам специалиста, «Ювентус», ранее возглавляемый Конте, в свое время очень хотел приобрести чилийца у «Удинезе», однако тот предпочел перейти в «Барселону».

«Он очень хороший игрок и я могу заверить вас, что когда я был в «Ювентусе», мы сделали все возможное, чтобы достичь соглашения с «Удинезе». К сожалению, он принял решение отправиться в Барселону.

Он очень хорошо знает, что я очень им восхищаюсь, о чем я сказал ему недавно. Те не менее я не могу сказать вам, в какой клуб он перейдет. Об этом нужно спросить его самого или «Арсенал».

«В любом случае, если «Манчестер Сити» хочет купить Санчеса, у них есть средства для этого. Это хорошая инвестиция для любого клуба, которая, как правило, должна стоить 80-90 миллионов евро», – сказал Конте.

Ранее сообщалось, что на Санчеса претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Сегодня главный тренер «канониров» Арсен Венгер заявил, что форвард вряд ли продлит контракт, истекающий летом.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Арсенал Челси Санчес Алексис Конте Антонио
Комментарии (5)
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insider_retro
1515836525
Учитывая возможный бесплатный летний исход игрока, его переход, однозначно, состоится в зимнее ТО... Сложно представить порядок цифр, на котором сойдутся при сделке!...
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ИванЯ
1515836797
Санчес крут, но не ТОП
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Пикап96
1515837523
Заголовок звучит так, как будто Конте ночами не спит)) Ванильные сопли)))
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DOCTOR PENALTY
1515838546
Очень лестное высказывание, такое может пробить любого игрока. Но если зовёт Пеп, то Санчес будет у него. Там передовые идеи.
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