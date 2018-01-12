Манчестерские клубы поспорят за Фреда, который пропустил два года из-за допинга

Полузащитник «Шахтера» Фред может стать игроком «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил ресурс Manchester Evening News.

Сообщается, что «горожане» готовы увеличить предложение по бразильцу до 45 миллионов евро. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола видит в игроке возможность ротации для Фернандиньо.

«Красные дьяволы» планируют заменить Фредом Майкла Кэррика, который может завершить карьеру по окончании сезона.

В текущем сезоне 24-летний хавбек забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 19 миллионов евро.

В декабре 2015 года Фред получил дисквалификацию за употребление допинга, срок которой завершился в июле 2017.

Вчера украинский клуб продлил контракт с футболистом на пять лет.