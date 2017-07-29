Полузащитник «Шахтера» Фред отбыл два года дисквалификации

Закончилась двухгодичная дисквалификация полузащитника «Шахтера» Фреда. Во время Кубка Америки-2015 в крови игрока сборной Бразилии был найден гидрохлоротиазид.

– Фред, твоя дисквалификация истекла и ты готов помочь команде?

– Это был тяжелый период. Слава Богу, все позади. В текущем сезоне я особенно сфокусирован и настроен на победы. Буду стараться демонстрировать на поле свои лучшие качества, как и всегда. Очень хочу завоевать с «Шахтером» новые титулы.



– Какие ожидания от первого матча после длительной паузы?

– Сейчас в голове промелькнуло все, что я пережил. Для меня произошедшее сродни какому-то фильму. Предстоит крайне важный, переломный момент, понимаю, что наконец наступит мое время. Я много для этого трудился. Буду играть так, словно это мой последний поединок в жизни. Также очень жду Лигу чемпионов – думаю, все футболисты хотят участвовать в таком турнире. Мы снова в групповом этапе, и я надеюсь только на лучшее: постараемся пройти как можно дальше.



– «Сталь» – непростой соперник, которого в последнем сезоне удалось одолеть с большим трудом. Кроме того, команда сейчас лидирует в чемпионате.

– Предстоит на самом деле сложная встреча. «Сталь» выиграла дважды на старте, однако мы полностью готовы. После поражения в минувшие выходные хотим добиться лишь победы – будем идти к ней, чего бы это ни стоило.

Встреча третьего тура УПЛ «Сталь» – «Шахтер» состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.