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    Фреду грозит дисквалификация до двух лет

    Cпортивный юрист Сергей Пошелюзный прокомментировал ситуацию с употреблением запрещённых веществ игроком ФК «Шахтёр» Фредом.


    «Как известно, ФИФА ведёт активную борьбу с применением запрещённых веществ футболистами. Именно эта организация утверждает основные антидопинговые документы, программы и т.д.

    В ситуации с Фредом будут применяться Антидопинговые правила ФИФА. Согласно этому документу, в случае позитивного результата пробы «А» об этом незамедлительно должны быть уведомления сотрудники ФИФА, УЕФА, национальная ассоциация, клуб и непосредственно игрок.
    Кроме этого, до момента получения результатов пробы «В», ФИФА может принять решение о временном запрете игроку принимать участие в официальных матчах. О таком решении в обязательном порядке должен быть уведомлен игрок.

    Таким образом, если Фред и ФК «Шахтер» не получали от ФИФА, а именно она проводит расследование по этому делу, т.к. факт нарушения антидопинговых норм выявлен по анализам, полученных в соревнованиях под эгидой ФИФА, Фред имел право играть за «Шахтёр». Но, в случае положительных результатов пробы «В», Фреду грозит дисквалификация сроком от 6 месяцев до 2 лет», - сказал Пошелюзный «Спорт.уа».
    Напомним, «Фенербахче» подал аппеляцию на результат первого матча квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера» из-за участие в нем Фреда.
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    Источник: СПОРТ.UA

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    29.07.2015 23:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:20

      Кайфовый, оказывается, бразильский крот...

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      Рейтинг: -100

      серИт 30 июля 2015, 01:03

      воооот тоооов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН 30 июля 2015, 00:29

      xoxляку на голяку!

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН 30 июля 2015, 09:08

      Бразиляку наказаку.

      0
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      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН 30 июля 2015, 09:31

      Кацапаку той гилякой в сраку)))

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      Рейтинг: +712

      RIR68 > dimagas1 30 июля 2015, 17:55

      хохоляка будет жрать из той сраки.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > RIR68 30 июля 2015, 20:47

      После кацапяки! Вы всегда первые и впереди))))

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