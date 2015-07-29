Фреду грозит дисквалификация до двух лет

Cпортивный юрист Сергей Пошелюзный прокомментировал ситуацию с употреблением запрещeнных веществ игроком ФК «Шахтeр» Фредом.



«Как известно, ФИФА ведeт активную борьбу с применением запрещeнных веществ футболистами. Именно эта организация утверждает основные антидопинговые документы, программы и т.д.



В ситуации с Фредом будут применяться Антидопинговые правила ФИФА. Согласно этому документу, в случае позитивного результата пробы «А» об этом незамедлительно должны быть уведомления сотрудники ФИФА, УЕФА, национальная ассоциация, клуб и непосредственно игрок.

Кроме этого, до момента получения результатов пробы «В», ФИФА может принять решение о временном запрете игроку принимать участие в официальных матчах. О таком решении в обязательном порядке должен быть уведомлен игрок.



Таким образом, если Фред и ФК «Шахтер» не получали от ФИФА, а именно она проводит расследование по этому делу, т.к. факт нарушения антидопинговых норм выявлен по анализам, полученных в соревнованиях под эгидой ФИФА, Фред имел право играть за «Шахтeр». Но, в случае положительных результатов пробы «В», Фреду грозит дисквалификация сроком от 6 месяцев до 2 лет», - сказал Пошелюзный «Спорт.уа».

Напомним, «Фенербахче» подал аппеляцию на результат первого матча квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера» из-за участие в нем Фреда.