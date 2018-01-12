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    Моуринью отказался комментировать интерес «МЮ» к Санчесу

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о возможной покупке Алексиса Санчеса.

    «Не могу сказать ни слова. Скажу лишь, что он – феноменальный игрок, но он играет за «Арсенал». Большей информации предоставить не могу», – приводит слова португальца Independent.

    Согласно Daily Mail, главный претендент на чилийца «Манчестер Сити» может выключиться из борьбы за футболиста из-за финансовых разногласий. В таком случае главным претендентом на Санчеса станут «красные дьяволы».

    Ранее ряд СМИ сообщал о желании 29-летнего чилийца играть под руководством Хосепа Гвардиолы, тренирующего «горожан».

    В текущем сезоне Санчес забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 21 встрече всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

    Источник: Independent.co.uk

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    12.01.2018 21:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -48

      Tigerss 12 января 2018, 23:15

      Мавринья иди ты нах, Санчес останеться в Арсенале, а ты дальше тяни мазу в Му Му унайтед прилошенном клубе с таким же прилошенным тренером как и ты...........

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > Tigerss 13 января 2018, 01:20

      Пукаешь шире попы Венгера,не говоря уже о своей!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 22:42

      Весь комментарий - сплошной интерес к игроку

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