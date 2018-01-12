Моуринью отказался комментировать интерес «МЮ» к Санчесу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о возможной покупке Алексиса Санчеса.

«Не могу сказать ни слова. Скажу лишь, что он – феноменальный игрок, но он играет за «Арсенал». Большей информации предоставить не могу», – приводит слова португальца Independent.

Согласно Daily Mail, главный претендент на чилийца «Манчестер Сити» может выключиться из борьбы за футболиста из-за финансовых разногласий. В таком случае главным претендентом на Санчеса станут «красные дьяволы».

Ранее ряд СМИ сообщал о желании 29-летнего чилийца играть под руководством Хосепа Гвардиолы, тренирующего «горожан».

В текущем сезоне Санчес забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 21 встрече всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.