«Манчестер Сити» может отказаться от покупки Санчеса

«Манчестер Сити» может отказаться от идеи трансфера Алексиса Санчеса из-за финансовых разногласий. Об этом сообщило Daily Mail.

Клуб не устраивает сумма 35 миллионов фунтов, предлагаемая «Арсеналом». Лидеры АПЛ рассчитывают купить чилийца за 20 миллионов и негативно относятся к компромиссному варианту в 25-30 миллионов.

«Горожане» также не могут договориться с агентом Санчеса об условиях личного контракта игрока.

Источник уточнил, что в случае отказа «Сити» главным претендентом на 29-летнего форварда станет «Манчестер Юнайтед».

Об интересе «красных дьяволов» к Санчесу стало известно вчера. Комментируя новость, журналист Сэм Ли сообщил о том, что «Сити» согласовал с нападающим условия личного контракта, а сам Санчес хочет играть под руководством Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне футболист забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи в 21 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.