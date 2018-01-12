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    «Манчестер Сити» может отказаться от покупки Санчеса

    «Манчестер Сити» может отказаться от идеи трансфера Алексиса Санчеса из-за финансовых разногласий. Об этом сообщило Daily Mail.

    Клуб не устраивает сумма 35 миллионов фунтов, предлагаемая «Арсеналом». Лидеры АПЛ рассчитывают купить чилийца за 20 миллионов и негативно относятся к компромиссному варианту в 25-30 миллионов.

    «Горожане» также не могут договориться с агентом Санчеса об условиях личного контракта игрока.

    Источник уточнил, что в случае отказа «Сити» главным претендентом на 29-летнего форварда станет «Манчестер Юнайтед».

    Об интересе «красных дьяволов» к Санчесу стало известно вчера. Комментируя новость, журналист Сэм Ли сообщил о том, что «Сити» согласовал с нападающим условия личного контракта, а сам Санчес хочет играть под руководством Хосепа Гвардиолы.

    В текущем сезоне футболист забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи в 21 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    12.01.2018 19:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -48

      Tigerss 12 января 2018, 21:08

      Санчес останется в Арсенале, так что сасайте хейтеры))))

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 января 2018, 20:41

      санчес мог стать чемпионом англии, но видно не судьба

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 12 января 2018, 20:07

      Надо же, начали экономить......

      1
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      Рейтинг: +73

      Kazzzik1992 > ibragim_ibragimov_99 12 января 2018, 20:24

      Ага, ща бы на Санчеса экономить )

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