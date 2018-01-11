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    Источник: «МЮ» включился в борьбу за Санчеса

    «Манчестер Юнайтед» может сделать предложение «Арсеналу» по нападающему Алексису Санчесу. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

    Согласно источнику, «красные дьяволы» начали переговоры с лондонским клубом несколько часов назад.

    По информации ряда СМИ, на 29-летнего форварда претендует «Манчестер Сити». Об интересе лидера турнирной таблицы АПЛ к игроку сборной Чили сообщалось в августе. По последним данным, стороны согласовали условия контракта.

    В случае перехода в «МС» в январе, сумма сделки составит 20 миллионов евро. Летом игрок сможет перейти бесплатной в связи с окончанием контракта с «Арсеналом».

    В текущем сезоне Санчес принял участие в 21-м матче всех турниров. На его счету восемь мячей и четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    11.01.2018 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 января 2018, 15:55

      "Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро."
      "В случае перехода в «МС» в январе, сумма сделки составит 20 миллионов евро"
      Вопрос: Кто положит в карман разницу 50 млн евро налом?

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 января 2018, 15:45

      Вот это да ! , за Алексиса двадцать миллионов по нынешним ценам с уверенностью можно сказать , что это без оговорочный лучший трансфер Ман.Сити ,за последние лет десять по соотношению цена -качество.Интересно, почему Анрсенал не продлил контракт год назад или не продал его летом. Мягко говоря не обдуманный шаг "канониров".А Санчесу хочется пожелать только удачи в Манчестере (в какой части города он бы не играл), мне он еще со времен Удинезе очень нравится .

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