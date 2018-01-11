Источник: «МЮ» включился в борьбу за Санчеса

«Манчестер Юнайтед» может сделать предложение «Арсеналу» по нападающему Алексису Санчесу. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

Согласно источнику, «красные дьяволы» начали переговоры с лондонским клубом несколько часов назад.

По информации ряда СМИ, на 29-летнего форварда претендует «Манчестер Сити». Об интересе лидера турнирной таблицы АПЛ к игроку сборной Чили сообщалось в августе. По последним данным, стороны согласовали условия контракта.

В случае перехода в «МС» в январе, сумма сделки составит 20 миллионов евро. Летом игрок сможет перейти бесплатной в связи с окончанием контракта с «Арсеналом».

В текущем сезоне Санчес принял участие в 21-м матче всех турниров. На его счету восемь мячей и четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.