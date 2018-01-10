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    Источник: Санчес согласовал контракт с «Манчестер Сити»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес близок к переходу в «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Танкреди Палмери, игрок согласовал контракт с «горожанами».

    К новому клубу чилиец присоединится либо зимой за 20 миллионов евро, либо летом бесплатно.

    Ранее сообщалось, что годовой оклад футболиста в «МС» составит 13 миллионов фунтов стерлингов.

    В нынешнем сезоне Санчес провел в АПЛ 19 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    10.01.2018 22:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 11 января 2018, 15:31

      Думаю дальнейшая перспектива- замена Агуэро! А Агуэро скорей всего светит дорога в Серию А, например Ювентус!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 января 2018, 03:26

      И в запас надолго..... Этой команде, в каком она сейчас состоянии, никто не нужен, только на подмену игрокам основы... Так что будем видеть Санчеса изредка, да и то только в кубковых матчах. Скорее всего уйдет в аренду какому-нибудь середняку..... Жаль...

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 января 2018, 00:05

      Венгер-один из невезучих тренеров АПЛ. Уже наверное рекорд Фергюсона побил,а вечно рядом с титулами..

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 10 января 2018, 23:30

      Все из за русских скажут фанаты арсенала, будут говорить если не Аршавин то от нас не убегали лутшие футболисты мира .
      Ждите пацаны санкции от Европы, хахахха

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 января 2018, 22:34

      венгер и так летит как фанера над парижом каждый год теперь вот санчес уйдет ! походу скоро какой нить второстный лягушатник будет куплен за тридорога ! это же венгер ! Он легенда !! нихрена так и ничего не выиграл !

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 января 2018, 22:25

      Это точно усиление МС и точно ослабление Арсенала. Но если Санчес не уйдёт, в Арсенале будет ещё хуже

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 10 января 2018, 22:22

      все бегут из арсенала...

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