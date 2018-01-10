Источник: Санчес согласовал контракт с «Манчестер Сити»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес близок к переходу в «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Танкреди Палмери, игрок согласовал контракт с «горожанами».

К новому клубу чилиец присоединится либо зимой за 20 миллионов евро, либо летом бесплатно.

Ранее сообщалось, что годовой оклад футболиста в «МС» составит 13 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Санчес провел в АПЛ 19 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.