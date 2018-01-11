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    Английский журналист: «Санчес хочет играть у Гвардиолы. Не понимаю, на что рассчитывает «МЮ»

    Корреспондент Goal Сэм Ли прокомментировал новость об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу.

    «Насколько правдива эта информация? Не знаю.

    В апреле-мае Санчес согласовал условия контракта с «Манчестер Сити», потому что хочет играть у Гвардиолы. Летом он сообщил о своем решении руководству «Арсенала» и отказался переходить в «Баварию» и «ПСЖ».

    Зимой он обсудил с «Сити» новый контракт и по-прежнему хочет работать с Пепом. Не понимаю, на что рассчитывает «Юнайтед», если это правда», – написал журналист в твиттере.

    Согласно последним данным, «красные дьяволы» готовы включить в сделку по чилийцу полузащитника Генриха Мхитаряна.

    Источник: Twitter

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    11.01.2018 17:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 19:46

      У Санчеса крутой характер. Здесь лучший вариант, чтобы он играл у Пепа. Так будет лучше для всех

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