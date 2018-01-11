Английский журналист: «Санчес хочет играть у Гвардиолы. Не понимаю, на что рассчитывает «МЮ»

Корреспондент Goal Сэм Ли прокомментировал новость об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу.

«Насколько правдива эта информация? Не знаю.

В апреле-мае Санчес согласовал условия контракта с «Манчестер Сити», потому что хочет играть у Гвардиолы. Летом он сообщил о своем решении руководству «Арсенала» и отказался переходить в «Баварию» и «ПСЖ».

Зимой он обсудил с «Сити» новый контракт и по-прежнему хочет работать с Пепом. Не понимаю, на что рассчитывает «Юнайтед», если это правда», – написал журналист в твиттере.

Согласно последним данным, «красные дьяволы» готовы включить в сделку по чилийцу полузащитника Генриха Мхитаряна.