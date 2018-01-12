Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мещеряков: «Фернандеш в «Интере»? Никакой конкретики нет. Я тоже хочу Роналду бесплатно, но что теперь?»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Мануэля Фернандеша в «Интер».

    «У Фернандеша действующий контракт в «Локомотиве» до 2019 года. Он является футболистом «Локомотива», и он нам нужен. Если до меня это (переговоры о трансфере — прим. ред.) не дошло, значит, что никакой конкретики нет вообще. Я тоже хочу Роналду бесплатно, но что теперь сделать», — сказал Мещеряков.

    Ранее сообщалось, что «Интер» сделал запрос по трансферу Фернандеша.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2018 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 января 2018, 14:50

      Я говорит,тоже хочу Роналду,да и ещё бесплатно.
      Гей и еврей в одном лице))))

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11