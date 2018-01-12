Мещеряков: «Фернандеш в «Интере»? Никакой конкретики нет. Я тоже хочу Роналду бесплатно, но что теперь?»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Мануэля Фернандеша в «Интер».

«У Фернандеша действующий контракт в «Локомотиве» до 2019 года. Он является футболистом «Локомотива», и он нам нужен. Если до меня это (переговоры о трансфере — прим. ред.) не дошло, значит, что никакой конкретики нет вообще. Я тоже хочу Роналду бесплатно, но что теперь сделать», — сказал Мещеряков.

Ранее сообщалось, что «Интер» сделал запрос по трансферу Фернандеша.