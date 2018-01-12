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    Тренер «Брайтона»: «Зе Луиш? Это обычные слухи»

    Главный тренер «Брайтона» Крис Хьютон опроверг переговоры с нападающим «Спартака» Зе Луишом.

    «Все это не более чем обычные спекуляции. Но мы постоянно находимся в поиске усиления для команды. Наши скауты постоянно ищут людей и анализируют игру. Всегда хочется найти оптимальное решение. Мы усердно работаем над этим.

    Но на данный момент никаких договоренностей с футболистами нет, близости к сделке с кем-то не видно», – рассказал Хьютон в интервью Eastbourne Herald.

    Напомним, ранее появилась информация об интересе к форварду «Спартака» со стороны британского клуба. Называлась также сумма потенциального трансфера – 20 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2018 10:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 13:07

      Конспирация что надо. Штирлиц отдыхает...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 12 января 2018, 11:15

      Никто и не сомневался что это утка. Плохо другое. Что Бомбардир выкладывает здесь столько непроверенной и процентов на 90 недостоверной информации.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > oyabun 12 января 2018, 11:41

      вот это точно, лишь бы новости забить всякой чушью.

      5
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 января 2018, 11:04

      зе луиш не продается

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