Тренер «Брайтона»: «Зе Луиш? Это обычные слухи»

Главный тренер «Брайтона» Крис Хьютон опроверг переговоры с нападающим «Спартака» Зе Луишом.

«Все это не более чем обычные спекуляции. Но мы постоянно находимся в поиске усиления для команды. Наши скауты постоянно ищут людей и анализируют игру. Всегда хочется найти оптимальное решение. Мы усердно работаем над этим.

Но на данный момент никаких договоренностей с футболистами нет, близости к сделке с кем-то не видно», – рассказал Хьютон в интервью Eastbourne Herald.

Напомним, ранее появилась информация об интересе к форварду «Спартака» со стороны британского клуба. Называлась также сумма потенциального трансфера – 20 миллионов евро.