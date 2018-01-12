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  • Канчельскис: «Почему вы смотрите на футбол как слепые котята? Да у нас беда!»

Канчельскис: «Почему вы смотрите на футбол как слепые котята? Да у нас беда!»

12 января 2018, 09:32
14

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что в современном российском футболе творится беда. Это подтверждается тем, что российские игроки не хотят ехать прогрессировать в иностранные клубы, а легионеры приезжают в Россию только на заработки.

– Может быть, вы слышали о том, что ваш бывший клуб – «Эвертон» – серьезно интересуется голландцем?

– Нет, такой информации у меня нет. Но я могу узнать.

– Было бы здорово.

– Хотя если бы «Эвертон» реально хотел купить Промеса, думаю, люди оттуда со мной связались бы, чтобы узнать мое мнение. У меня сохранились хорошие отношения с этим клубом, меня приглашают на матчи, на различные мероприятия. И могу сказать одно: «Ливерпулю» он точно не подходит после 0:7. Да и в переход в «Эвертон» слабо верится. Пусть еще лет на 15 остается в «Спартаке» и все будут кричать: «красавец». Только вот сборная Голландии не вышла на чемпионат мира, а он тут ходит, отдыхает на поле, так как не встречает сопротивления.

– Неужели вы не верите, что Промес хочет прогрессировать в АПЛ?

– А вы в это верите? Я – нет!

– Но почему?

– Если бы он хотел расти, уже давно бы уехал. У него все хорошо в «Спартаке», он чувствует себя королем. Захотел – не побежал, захотел – не отобрал, не сыграл в атаке. Да, в России он хорошо смотрится, но у нас чемпионат среднего уровня. Мы сами себя обманываем. Я никак не могу понять одной вещи.

– Какой?

– В «Брате-2» есть одна классная фраза: «Были же люди как люди, а вдруг стали кретины». Вы что – не видите, что творится в нашем футболе? Или это очевидно только Горлуковичу, Канчельскису, Гаврилову и так далее? Ребята, не обманываете сами себя.

– Но у нас же уезжали в Англию Аршавин, Павлюченко, Жирков. Почему Промес не захочет?

– Уезжали россияне, которые хотели прогрессировать. А иностранцы к нам приезжают за деньгами, зачем им куда-то дергаться? Почему вы смотрите на футбол как слепые котята? Да у нас беда!

«У нас не оборона, а банда анархистов». Канчельскис самый жесткий эксперт России

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Эвертон Промес Квинси Канчельскис Андрей
Комментарии (14)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1515740626
А ещё у нас беда с экспертами. Был футболист как футболист, а вдруг стал кретин.
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Gullit 76
1515741256
Деградирует Андрей.Был классный игрок.Лучше бы поменьше давал интервью.
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Asbjorn
1515741584
Канчельскис очень зациклился на Промесе,беда не с легионерами,беда с нашими футболистами
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la verdad
1515745092
Всё по делу.
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Ruryu
1515745154
В одном он прав-трудиться на поле,в нашем чемпионате,никто не хочет..
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OfaZavr
1515746037
потихоньку превращается в Червиченко, всех критикует и всем недоволен особенно Спартаком и его игроками.
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кузнецов артем
1515746640
Уежали те кто закончил школу при Ссср. А сейчас наш футбол на стадии развития и на этой стадии иметь 4клуба в еврокубке это хорошо. Уже не знает как обидеть игроков, убогое. Ты всего то бывший игрок мю. Аленичев себе подобной чуши не позволяет почему то, хотя он в европе выиграл Лч. Таким как ты лиж бы обосрать все, а на деле вы 0. Ни разу не видел чтоб какое то решение какойй то футбольной проблемы было предложено этим псевдо экспертом
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KalterJax
1515749042
Ну вообще пи....ть не мешки ворочить! обсирать и засирать любой может! а вот что-то дельное предложить нельзя?!!
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Axe111
1515749563
Наш чемпионат говно, как и сборная
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eiu.87965
1515752734
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://flyt.it/QHK8DS
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