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    Канчельскис: «Почему вы смотрите на футбол как слепые котята? Да у нас беда!»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что в современном российском футболе творится беда. Это подтверждается тем, что российские игроки не хотят ехать прогрессировать в иностранные клубы, а легионеры приезжают в Россию только на заработки.

    – Может быть, вы слышали о том, что ваш бывший клуб – «Эвертон» – серьезно интересуется голландцем?

    – Нет, такой информации у меня нет. Но я могу узнать.

    – Было бы здорово.

    – Хотя если бы «Эвертон» реально хотел купить Промеса, думаю, люди оттуда со мной связались бы, чтобы узнать мое мнение. У меня сохранились хорошие отношения с этим клубом, меня приглашают на матчи, на различные мероприятия. И могу сказать одно: «Ливерпулю» он точно не подходит после 0:7. Да и в переход в «Эвертон» слабо верится. Пусть еще лет на 15 остается в «Спартаке» и все будут кричать: «красавец». Только вот сборная Голландии не вышла на чемпионат мира, а он тут ходит, отдыхает на поле, так как не встречает сопротивления.

    – Неужели вы не верите, что Промес хочет прогрессировать в АПЛ?

    – А вы в это верите? Я – нет!

    – Но почему?

    – Если бы он хотел расти, уже давно бы уехал. У него все хорошо в «Спартаке», он чувствует себя королем. Захотел – не побежал, захотел – не отобрал, не сыграл в атаке. Да, в России он хорошо смотрится, но у нас чемпионат среднего уровня. Мы сами себя обманываем. Я никак не могу понять одной вещи.

    – Какой?

    – В «Брате-2» есть одна классная фраза: «Были же люди как люди, а вдруг стали кретины». Вы что – не видите, что творится в нашем футболе? Или это очевидно только Горлуковичу, Канчельскису, Гаврилову и так далее? Ребята, не обманываете сами себя.

    – Но у нас же уезжали в Англию Аршавин, Павлюченко, Жирков. Почему Промес не захочет?

    – Уезжали россияне, которые хотели прогрессировать. А иностранцы к нам приезжают за деньгами, зачем им куда-то дергаться? Почему вы смотрите на футбол как слепые котята? Да у нас беда!

    «У нас не оборона, а банда анархистов». Канчельскис самый жесткий эксперт России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2018 09:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -4

      eiu.87965 12 января 2018, 13:25

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://flyt.it/QHK8DS

      -2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 января 2018, 12:32

      Наш чемпионат говно, как и сборная

      -1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 12 января 2018, 12:24

      Ну вообще пи....ть не мешки ворочить! обсирать и засирать любой может! а вот что-то дельное предложить нельзя?!!

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 января 2018, 11:44

      Уежали те кто закончил школу при Ссср. А сейчас наш футбол на стадии развития и на этой стадии иметь 4клуба в еврокубке это хорошо. Уже не знает как обидеть игроков, убогое. Ты всего то бывший игрок мю. Аленичев себе подобной чуши не позволяет почему то, хотя он в европе выиграл Лч. Таким как ты лиж бы обосрать все, а на деле вы 0. Ни разу не видел чтоб какое то решение какойй то футбольной проблемы было предложено этим псевдо экспертом

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 11:33

      потихоньку превращается в Червиченко, всех критикует и всем недоволен особенно Спартаком и его игроками.

      6
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 12 января 2018, 11:19

      В одном он прав-трудиться на поле,в нашем чемпионате,никто не хочет..

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 января 2018, 11:18

      Всё по делу.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 января 2018, 10:19

      Канчельскис очень зациклился на Промесе,беда не с легионерами,беда с нашими футболистами

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 января 2018, 10:14

      Деградирует Андрей.Был классный игрок.Лучше бы поменьше давал интервью.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Gullit 76 12 января 2018, 11:21

      Кто Канчельскис, а кто ты? Обидно , что у тебя интервью не берут? Беда не только в нашем футболе, а в целой стране. В большей степени из-за таких кремлеботов, как ты и ниже...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > la verdad 12 января 2018, 11:44

      Опять развонялся чел"за брехню".Я его как и многих наших игроков прошлого уважаю и писал про то что бывшие игроки скатываются на пустой трёп и сетование на плохие времена и своё"золотое время".А вот кто ты такой чтобы мне указывать?Мания виличия захлестнула твой больной мозг!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Gullit 76 12 января 2018, 12:37

      Очень "уважительно" ты о нем отзываешься :) Ты определись как-то:) Кстати, а что именно я тебе "указал"?)

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 января 2018, 10:03

      А ещё у нас беда с экспертами. Был футболист как футболист, а вдруг стал кретин.

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