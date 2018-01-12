Канчельскис: «Почему вы смотрите на футбол как слепые котята? Да у нас беда!»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что в современном российском футболе творится беда. Это подтверждается тем, что российские игроки не хотят ехать прогрессировать в иностранные клубы, а легионеры приезжают в Россию только на заработки.

– Может быть, вы слышали о том, что ваш бывший клуб – «Эвертон» – серьезно интересуется голландцем?

– Нет, такой информации у меня нет. Но я могу узнать.

– Было бы здорово.

– Хотя если бы «Эвертон» реально хотел купить Промеса, думаю, люди оттуда со мной связались бы, чтобы узнать мое мнение. У меня сохранились хорошие отношения с этим клубом, меня приглашают на матчи, на различные мероприятия. И могу сказать одно: «Ливерпулю» он точно не подходит после 0:7. Да и в переход в «Эвертон» слабо верится. Пусть еще лет на 15 остается в «Спартаке» и все будут кричать: «красавец». Только вот сборная Голландии не вышла на чемпионат мира, а он тут ходит, отдыхает на поле, так как не встречает сопротивления.

– Неужели вы не верите, что Промес хочет прогрессировать в АПЛ?

– А вы в это верите? Я – нет!

– Но почему?

– Если бы он хотел расти, уже давно бы уехал. У него все хорошо в «Спартаке», он чувствует себя королем. Захотел – не побежал, захотел – не отобрал, не сыграл в атаке. Да, в России он хорошо смотрится, но у нас чемпионат среднего уровня. Мы сами себя обманываем. Я никак не могу понять одной вещи.

– Какой?

– В «Брате-2» есть одна классная фраза: «Были же люди как люди, а вдруг стали кретины». Вы что – не видите, что творится в нашем футболе? Или это очевидно только Горлуковичу, Канчельскису, Гаврилову и так далее? Ребята, не обманываете сами себя.

– Но у нас же уезжали в Англию Аршавин, Павлюченко, Жирков. Почему Промес не захочет?

– Уезжали россияне, которые хотели прогрессировать. А иностранцы к нам приезжают за деньгами, зачем им куда-то дергаться? Почему вы смотрите на футбол как слепые котята? Да у нас беда!

«У нас не оборона, а банда анархистов». Канчельскис – самый жесткий эксперт России