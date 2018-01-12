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    Червиченко: «У Кокорина, как мне кажется, проблема с головой»

    Бывший президент «Спартака» и футбольный эксперт Андрей Червиченко считает, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину не стоит отвлекаться от футбола. В таким моменты его карьера идет вниз, считает он.

    – Роль Халка Смолов в «Зените» готов исполнить?

    – Федор не такой уж прямо убийца, как Халк, но смог бы многие вопросы «Зенита» впереди решить. На мой взгляд, проблема завершения атак сейчас у команды Манчини есть.

    – Если оценивать нынешний состав «Зенита», кто мог бы стать лакомым кусочком для ведущих европейских клубов? Роберто Манчини дал интервью миланской La Gazzetta dello Sport, в котором сказал: «Кокорин может играть в любом европейском клубе. Александр – настоящая суперзвезда».

    – Кокорин хорош, бесспорно, он ярко себя проявил на старте сезона. Но там, как мне кажется, проблема с головой. Когда он настроен на футбол, когда он весь в игре, у него получается практически все. Как только мозги идут вразнос, когда Кокорин начинает отвлекаться от футбола, то игра прекращается. То есть футбол Кокорина – это такая электрокардиограмма: то вверх, то вниз. Важно ловить его верхние импульсы. Нехватка стабильности должна настораживать любой клуб, который захочет Кокорина приобрести.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    12.01.2018 08:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 13:21

      ++++Сначала хотел написать "...у вас у обоих проблема с головой", но прчитав, удивился, на этот раз "эксперт по Спартаку" сказал всё по-делу

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 12 января 2018, 13:05

      да, Кокорин не стабильный, но может быть фееричным. голова футболистам, особенно не нужна, кроме как только если в нее поесть.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 января 2018, 11:39

      Кокорин это средний нап. Зениту надо срочно усиливать нападение. Смолов мог бы помочь, но если игрок сам не хочет играть в клубе, то нет смысла его туда тянуть. А вот у кого что-то с головой, так это у Манчини. С такой сильной полузащитой можно было бы что нибудь и придумать, а не устраивать топтание на месте и петь песни про с игранность и адаптацию некоторых игроков.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 января 2018, 11:16

      причем здесь голова если чувак не дружит с ногами как можно промахнуться с метра по пустым воротам все Кокорин Кокорин да он средненький футболер просто оказался вовремя в Москве в Динамо его распиарили потом оказался в Зените и что он здесь показал забил десяток голов и все сдулся как обычно и утух и дальше будет тухнуть ну если нет мастерства его нигде не возьмешь да и Смолов такой же нет у нас на данный момент и уже давно нападающих экстра класса да и не могут они появиться в такой слабой лиге

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Garrincha58 12 января 2018, 11:35

      Вообще-то, правильные ноги растут из головы.

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 12 января 2018, 10:44

      Смолов не Халк конечно но он лучший нападающий последних 2-х сезонов. Такой игрок любой команде рфпл пригодится.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Jenea83 12 января 2018, 11:25

      остальные еще хуже - откуда появятся звезды. если их никто не выращивает, а это самородки, но не обработанные...

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > bolela_16 12 января 2018, 11:34

      Скорее,"зажравшиеся".... миллионные контракты есть-зачем напрягаться ? У нас бомбардиры,20+ за сезон,редко забивают...

      1
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      Рейтинг: +600

      polozovs 12 января 2018, 10:29

      Червяк просох походу

      0
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      Рейтинг: +315

      ateist90 12 января 2018, 10:27

      Лишь бы у мистера пузана Червеченко, все было в порядке с головой;)

      -2
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 12 января 2018, 10:00

      Правильный диагноз !

      4
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 12 января 2018, 09:40

      Ещё с пальцем

      0
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 12 января 2018, 09:13

      Впервые с ним соглашусь:))

      4
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