Червиченко: «У Кокорина, как мне кажется, проблема с головой»

Бывший президент «Спартака» и футбольный эксперт Андрей Червиченко считает, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину не стоит отвлекаться от футбола. В таким моменты его карьера идет вниз, считает он.

– Роль Халка Смолов в «Зените» готов исполнить?

– Федор не такой уж прямо убийца, как Халк, но смог бы многие вопросы «Зенита» впереди решить. На мой взгляд, проблема завершения атак сейчас у команды Манчини есть.

– Если оценивать нынешний состав «Зенита», кто мог бы стать лакомым кусочком для ведущих европейских клубов? Роберто Манчини дал интервью миланской La Gazzetta dello Sport, в котором сказал: «Кокорин может играть в любом европейском клубе. Александр – настоящая суперзвезда».

– Кокорин хорош, бесспорно, он ярко себя проявил на старте сезона. Но там, как мне кажется, проблема с головой. Когда он настроен на футбол, когда он весь в игре, у него получается практически все. Как только мозги идут вразнос, когда Кокорин начинает отвлекаться от футбола, то игра прекращается. То есть футбол Кокорина – это такая электрокардиограмма: то вверх, то вниз. Важно ловить его верхние импульсы. Нехватка стабильности должна настораживать любой клуб, который захочет Кокорина приобрести.