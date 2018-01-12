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  • Червиченко: «У Кокорина, как мне кажется, проблема с головой»

Червиченко: «У Кокорина, как мне кажется, проблема с головой»

12 января 2018, 08:53
15

Бывший президент «Спартака» и футбольный эксперт Андрей Червиченко считает, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину не стоит отвлекаться от футбола. В таким моменты его карьера идет вниз, считает он.

– Роль Халка Смолов в «Зените» готов исполнить?

– Федор не такой уж прямо убийца, как Халк, но смог бы многие вопросы «Зенита» впереди решить. На мой взгляд, проблема завершения атак сейчас у команды Манчини есть.

– Если оценивать нынешний состав «Зенита», кто мог бы стать лакомым кусочком для ведущих европейских клубов? Роберто Манчини дал интервью миланской La Gazzetta dello Sport, в котором сказал: «Кокорин может играть в любом европейском клубе. Александр – настоящая суперзвезда».

– Кокорин хорош, бесспорно, он ярко себя проявил на старте сезона. Но там, как мне кажется, проблема с головой. Когда он настроен на футбол, когда он весь в игре, у него получается практически все. Как только мозги идут вразнос, когда Кокорин начинает отвлекаться от футбола, то игра прекращается. То есть футбол Кокорина – это такая электрокардиограмма: то вверх, то вниз. Важно ловить его верхние импульсы. Нехватка стабильности должна настораживать любой клуб, который захочет Кокорина приобрести.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Кокорин Александр Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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spar57
1515737569
Ну, слава Богу, что Андрей Червиченко отстал от Спартака со своими проповедями, пускай, хоть на время, видно самому стало тошно.
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Freyd
1515737587
Впервые с ним соглашусь:))
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Catastrofa
1515740450
Правильный диагноз !
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ateist90
1515742023
Лишь бы у мистера пузана Червеченко, все было в порядке с головой;)
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polozovs
1515742161
Червяк просох походу
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Garrincha58
1515745007
причем здесь голова если чувак не дружит с ногами как можно промахнуться с метра по пустым воротам все Кокорин Кокорин да он средненький футболер просто оказался вовремя в Москве в Динамо его распиарили потом оказался в Зените и что он здесь показал забил десяток голов и все сдулся как обычно и утух и дальше будет тухнуть ну если нет мастерства его нигде не возьмешь да и Смолов такой же нет у нас на данный момент и уже давно нападающих экстра класса да и не могут они появиться в такой слабой лиге
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woyser
1515746345
Кокорин это средний нап. Зениту надо срочно усиливать нападение. Смолов мог бы помочь, но если игрок сам не хочет играть в клубе, то нет смысла его туда тянуть. А вот у кого что-то с головой, так это у Манчини. С такой сильной полузащитой можно было бы что нибудь и придумать, а не устраивать топтание на месте и петь песни про с игранность и адаптацию некоторых игроков.
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VVM1964
1515747596
" Чья бы корова мычала " про проблемы с головой .
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alp
1515751518
да, Кокорин не стабильный, но может быть фееричным. голова футболистам, особенно не нужна, кроме как только если в нее поесть.
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DOCTOR PENALTY
1515752485
++++Сначала хотел написать "...у вас у обоих проблема с головой", но прчитав, удивился, на этот раз "эксперт по Спартаку" сказал всё по-делу
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