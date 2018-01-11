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  • Глава профсоюза футболистов — о расследовании «Динамо»: «Думаю, это попытка расторгнуть контракт с Погребняком»

Глава профсоюза футболистов — о расследовании «Динамо»: «Думаю, это попытка расторгнуть контракт с Погребняком»

11 января 2018, 19:52
15

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов поделился мнением о расследовании, которое начало московское «Динамо» в отношении нападающего Павла Погребняка, который 9 декабря во время матча РФПЛ находился в Турине.

«На данный момент никаких обращений в профсоюз не поступало. Если футболист пропускает работу, то он может быть уволен, как любой работник. Но я думаю, что это просто попытка расторгнуть контракт с Павлом.

Я знаю, что Погребняк очень профессионально относится к своей работе. Сомневаюсь, что он отлучился из команды без уведомления.

«Динамо» давно ворчит по поводу его контракта. Я знаю от ребят из клуба, что он лучший на тренировках. Очень странно, что этот футболист не играет. Если обращение поступит, то мы будем на стороне футболиста в этой истории», — сказал Зотов.

Клуб может расторгнуть контракт с футболистом или оштрафовать его, если он будет признан виновным.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (15)
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кошмарик
1515689810
прогул - это серьезное нарушение.. как бы "лучшего на тренировках" пинком не выпнули.. да еще и деньжат с него содрали
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Антимат
1515689838
Его поганой метлой не выметешь.
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zico2205
1515689972
Найдут к чему привязаться, если хотят уволить....И не надо на парня так наезжать...Вспомните, как он забивал в сборной....
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DOCTOR PENALTY
1515690550
Если бы он был лучшим на тренировках и находился в прекрасной форме, то его давным-давно уже кто-нибудь купил, уладив все вопросы по высокой ЗП. А тут Динамо лохонулось с контрактом, а этот вцепился в свои копейки. В Локо был ещё один такой, Сапатер вроде. Остальные договариваются же.
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Полная Канистра
1515692118
интересно интересно и сколько он вам отстёгивает чтобы быть на его стороне а товарищ профсоюз тут жареным попахивает
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Cнег
1515692612
Уверен, тренеру виднее: в каком он состоянии и какую пользу может приносить клубу. И не Зотову судить об этом.
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BRO_football
1515692972
Ну съездил парень в Турин, посмотрел как нормальные клубы живут, что тут такого? А может быть он на просмотр к Ювентусу летал? (Уверен, что скоро появятся такие новости от неизвестных тайных источников) Тем более с Анжи Динамо и без Погребняка вполне успешно справился. И вообще я не понимаю в чём проблема? Подумаешь, 9 декабря Погребняка не было в расположении клуба! Что-то мне с трудом верится, что в матче с Анжи Погребняк смог принести своему клубу хоть какую-то пользу своему клубу, кроме как скамейку до дыр просиживать! Отдохнуть в Турине не дают, поработать в команде тоже не дают. Что же Погребняку делять тогда? Платить игроку такие огромные деньги и никак его не использовать это вершина тупизма. Заварили кашу, Динамо, расхлёбывай теперь!
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Par Mezan
1515696102
Думаю, что Погреб выбирает клуб, где дадут играть и проявить себя, а не греть доску.
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кузнецов артем
1515698131
Каким же надо быть, чтоб вступиться за "нападающего" забившего за 2 года 1 гол.Хочу обратить внимание спортивных юристов на гос.службе на этого товарища, явно денежку ему кто то подкинул
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OfaZavr
1515741704
правильно и делают в Динамо, если он по хорошему расторгнуть контракт не захотел приходиться искать другие пути.
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