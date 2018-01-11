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    Глава профсоюза футболистов — о расследовании «Динамо»: «Думаю, это попытка расторгнуть контракт с Погребняком»

    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов поделился мнением о расследовании, которое начало московское «Динамо» в отношении нападающего Павла Погребняка, который 9 декабря во время матча РФПЛ находился в Турине.

    «На данный момент никаких обращений в профсоюз не поступало. Если футболист пропускает работу, то он может быть уволен, как любой работник. Но я думаю, что это просто попытка расторгнуть контракт с Павлом.

    Я знаю, что Погребняк очень профессионально относится к своей работе. Сомневаюсь, что он отлучился из команды без уведомления.

    «Динамо» давно ворчит по поводу его контракта. Я знаю от ребят из клуба, что он лучший на тренировках. Очень странно, что этот футболист не играет. Если обращение поступит, то мы будем на стороне футболиста в этой истории», — сказал Зотов.

    Клуб может расторгнуть контракт с футболистом или оштрафовать его, если он будет признан виновным.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.01.2018 19:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 10:21

      правильно и делают в Динамо, если он по хорошему расторгнуть контракт не захотел приходиться искать другие пути.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 января 2018, 22:15

      Каким же надо быть, чтоб вступиться за "нападающего" забившего за 2 года 1 гол.Хочу обратить внимание спортивных юристов на гос.службе на этого товарища, явно денежку ему кто то подкинул

      0
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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr > кузнецов артем 11 января 2018, 22:32

      Чтобы требовать от нападающего голы, надо выпускать его на поле. Сколько времени Погребняк провел на поле за 2 года? Ноль целых часов, хрен десятых минут. Всё что остается, так это приходить на тренировки и поддерживать спортивную форму.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 января 2018, 21:41

      Думаю, что Погреб выбирает клуб, где дадут играть и проявить себя, а не греть доску.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 января 2018, 20:49

      Ну съездил парень в Турин, посмотрел как нормальные клубы живут, что тут такого? А может быть он на просмотр к Ювентусу летал? (Уверен, что скоро появятся такие новости от неизвестных тайных источников)
      Тем более с Анжи Динамо и без Погребняка вполне успешно справился. И вообще я не понимаю в чём проблема? Подумаешь, 9 декабря Погребняка не было в расположении клуба! Что-то мне с трудом верится, что в матче с Анжи Погребняк смог принести своему клубу хоть какую-то пользу своему клубу, кроме как скамейку до дыр просиживать!
      Отдохнуть в Турине не дают, поработать в команде тоже не дают. Что же Погребняку делять тогда? Платить игроку такие огромные деньги и никак его не использовать это вершина тупизма.
      Заварили кашу, Динамо, расхлёбывай теперь!

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > BRO_football 11 января 2018, 22:21

      Вообще его подписали с целью чтоб он голы забивал, а если он забил 1 гол за 2 года, то что Динамо должно его терпеть, наверняка в контракте еще пункт есть о том что если клуб будет инициатором рарыва контракта то заплатит космичискую неустойку. Так что найти любой повод чтобы слить этого "нападающего" верное решение. Я поддерживаю Динамо и всей душой желаю чтоб они разобрались с этим "нападающим"

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > кузнецов артем 11 января 2018, 22:58

      А я не поддерживаю Динамо. Как Погребняк будет забивать голы, если за эти 2 года ему дали сыграть всего 9 матчей? И во всех из них он выходил только на замену! За 2 года его не поставили в стартовый состав. Невозможно стать бомбардиром, имея такую игровую практику! С чего вообще решили, что он плохой игрок, если в деле его никто толком не видел?
      Хотя в предыдущем клубе Погребняка, в Рединге, с игровой практикой и голами у него всё было в порядке. Так что вся проблема в Динамо и его тупом руководстве.

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 > 12 января 2018, 11:19

      Да от него давно избавиться пора

      0
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      Рейтинг: +288

      Cнег 11 января 2018, 20:43

      Уверен, тренеру виднее: в каком он состоянии и какую пользу может приносить клубу. И не Зотову судить об этом.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 января 2018, 20:35

      интересно интересно и сколько он вам отстёгивает чтобы быть на его стороне а товарищ профсоюз тут жареным попахивает

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 20:09

      Если бы он был лучшим на тренировках и находился в прекрасной форме, то его давным-давно уже кто-нибудь купил, уладив все вопросы по высокой ЗП. А тут Динамо лохонулось с контрактом, а этот вцепился в свои копейки. В Локо был ещё один такой, Сапатер вроде. Остальные договариваются же.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 11 января 2018, 19:59

      Найдут к чему привязаться, если хотят уволить....И не надо на парня так наезжать...Вспомните, как он забивал в сборной....

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > zico2205 11 января 2018, 21:43

      честно???Не особо вспоминается....наверное не решающие голы...

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      Рейтинг: +718

      Антимат 11 января 2018, 19:57

      Его поганой метлой не выметешь.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 11 января 2018, 19:56

      прогул - это серьезное нарушение.. как бы "лучшего на тренировках" пинком не выпнули.. да еще и деньжат с него содрали

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