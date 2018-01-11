Глава профсоюза футболистов — о расследовании «Динамо»: «Думаю, это попытка расторгнуть контракт с Погребняком»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов поделился мнением о расследовании, которое начало московское «Динамо» в отношении нападающего Павла Погребняка, который 9 декабря во время матча РФПЛ находился в Турине.

«На данный момент никаких обращений в профсоюз не поступало. Если футболист пропускает работу, то он может быть уволен, как любой работник. Но я думаю, что это просто попытка расторгнуть контракт с Павлом.

Я знаю, что Погребняк очень профессионально относится к своей работе. Сомневаюсь, что он отлучился из команды без уведомления.

«Динамо» давно ворчит по поводу его контракта. Я знаю от ребят из клуба, что он лучший на тренировках. Очень странно, что этот футболист не играет. Если обращение поступит, то мы будем на стороне футболиста в этой истории», — сказал Зотов.

Клуб может расторгнуть контракт с футболистом или оштрафовать его, если он будет признан виновным.