Венгер: «Санчес остался в запасе на матч с «Челси»? Это не имеет дело с его уходом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги против «Челси» (0:0) объяснил, почему нападающий Алексис Санчес не попал в стартовый состав.

Ранее сообщалось, что чилиец согласовал контракт с «Манчестер Сити» и может присоединиться к новой команде в январе.

«Я хотел выпустить Санчеса спустя час после начала игры, зная, что в концовке нам придется обороняться. Там нам он пригодился. Мое решение не имеет ничего общего с его уходом из «Арсенала», – сказал Венгер.