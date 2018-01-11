Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Санчес остался в запасе на матч с «Челси»? Это не имеет дело с его уходом»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги против «Челси» (0:0) объяснил, почему нападающий Алексис Санчес не попал в стартовый состав.

    Ранее сообщалось, что чилиец согласовал контракт с «Манчестер Сити» и может присоединиться к новой команде в январе.

    «Я хотел выпустить Санчеса спустя час после начала игры, зная, что в концовке нам придется обороняться. Там нам он пригодился. Мое решение не имеет ничего общего с его уходом из «Арсенала», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2018 01:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 января 2018, 03:22

      Лукавишь, Арсенчик)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11