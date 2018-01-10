Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит»: Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой

    В «Зените» прокомментировали информацию о возможном уходе из команды главного тренера Роберто Манчини. Ранее не исключалось, что специалист перейдет на работу с одной из национальных сборных.

    «Не стоит всерьез относиться к подобным слухам и сообщениям. У мистера действующий контракт с «Зенитом», и он полностью сконцентрирован на работе с командой», – отметили в клубе.

    «Зенит» на зимний перерыв в чемпионате России ушел, находясь на втором месте в турнирной таблице первенства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2018 15:03
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 10 января 2018, 19:31

      Кто там безликий за Зенит подписывается?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 января 2018, 17:57

      вечно везде и всюду настроен на концентрацию в одном направлении // И днём и ночью кот учёный все ходит по цепи КРУГОМ //

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 10 января 2018, 17:57

      Почему в команде капитанская повязка как проклятая, кому вручат, у того сразу проблемы. Данни, Дзюба, Кришито......

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 10 января 2018, 16:10

      А раньше он на ком концентрировался.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 10 января 2018, 15:43

      Ельцин накануне всех печальных изменений тоже всегда говорил: "Всё в порядке, всё под контролем. Никаких изменений не будет."

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Павелий 10 января 2018, 16:59

      Путин тоже постоянно говорит что всё пучком ..хотя все видят ( кроме пенсионеров которые виснут у зомбоящика)что страна в попе..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры > Путник 13 10 января 2018, 17:58

      Не надо грязи. Я пенсионер и ТВ не смотрю никогда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      Klodus 10 января 2018, 15:08

      Это все не правда. Самый честный бомбардир уже писал, что Манчини ПЕРЕХОДИТ в сборную Австралии.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11