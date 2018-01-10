«Зенит»: Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой

В «Зените» прокомментировали информацию о возможном уходе из команды главного тренера Роберто Манчини. Ранее не исключалось, что специалист перейдет на работу с одной из национальных сборных.

«Не стоит всерьез относиться к подобным слухам и сообщениям. У мистера действующий контракт с «Зенитом», и он полностью сконцентрирован на работе с командой», – отметили в клубе.

«Зенит» на зимний перерыв в чемпионате России ушел, находясь на втором месте в турнирной таблице первенства.