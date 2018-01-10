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«Зенит»: Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой

10 января 2018, 15:03
8

В «Зените» прокомментировали информацию о возможном уходе из команды главного тренера Роберто Манчини. Ранее не исключалось, что специалист перейдет на работу с одной из национальных сборных.

«Не стоит всерьез относиться к подобным слухам и сообщениям. У мистера действующий контракт с «Зенитом», и он полностью сконцентрирован на работе с командой», – отметили в клубе.

«Зенит» на зимний перерыв в чемпионате России ушел, находясь на втором месте в турнирной таблице первенства.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (8)
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Klodus
1515586120
Это все не правда. Самый честный бомбардир уже писал, что Манчини ПЕРЕХОДИТ в сборную Австралии.
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Павелий
1515588219
Ельцин накануне всех печальных изменений тоже всегда говорил: "Всё в порядке, всё под контролем. Никаких изменений не будет."
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anatolich72
1515589807
А раньше он на ком концентрировался.
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Куртуазные манеры
1515596241
Почему в команде капитанская повязка как проклятая, кому вручат, у того сразу проблемы. Данни, Дзюба, Кришито......
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Полная Канистра
1515596248
вечно везде и всюду настроен на концентрацию в одном направлении // И днём и ночью кот учёный все ходит по цепи КРУГОМ //
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polt
1515601901
Кто там безликий за Зенит подписывается?
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