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    «Ювентус» намерен при продаже Дибалы ориентироваться на сумму трансфера Коутиньо в «Барселону»

    «Ювентус» намерен поставить жесткие условия при возможном переходе форварда Пауло Дибалы в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается, туринцы намерены взять за ориентир покупку «Барселоной» у «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо за 160 миллионов евро. Бразилец стал третьим самым дорогим игроком в истории. В Турине считают, что Дибала стоит дороже, и при этом их футболист имеет в активе больше титулов, чем новичок каталонцев.

    В текущем сезоне аргентинец провел в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Tuttosport

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    10.01.2018 13:50
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