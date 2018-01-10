«Ювентус» намерен при продаже Дибалы ориентироваться на сумму трансфера Коутиньо в «Барселону»

«Ювентус» намерен поставить жесткие условия при возможном переходе форварда Пауло Дибалы в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается, туринцы намерены взять за ориентир покупку «Барселоной» у «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо за 160 миллионов евро. Бразилец стал третьим самым дорогим игроком в истории. В Турине считают, что Дибала стоит дороже, и при этом их футболист имеет в активе больше титулов, чем новичок каталонцев.

В текущем сезоне аргентинец провел в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи.