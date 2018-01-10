Воспитанник «Зенита» перешел в «Тосно»

Полузащитник Алексей Скворцов пополнил ряды «Тосно». Контракт с 25-летним футболистом подписан на 3 года.

«Желаем удачи и победных игр в составе нашей команды!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В послужном списке воспитанника зенитовской академии выступления в молодежной команде пермского «Амкара», армянском «Гандзасаре», петрозаводской «Карелии», кировском «Динамо», красноярском «Енисее», астраханском «Волгаре» и «Тамбове».

Алексей Скворцов становился серебряным призером первенства России среди молодежных команд, имеет опыт выступления за юношескую сборную России. В сезоне 2017/2018 в составе «Тамбова» Скворцов провел 27 матча, забил восемь голов.