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    Воспитанник «Зенита» перешел в «Тосно»

    Полузащитник Алексей Скворцов пополнил ряды «Тосно». Контракт с 25-летним футболистом подписан на 3 года.

    «Желаем удачи и победных игр в составе нашей команды!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    В послужном списке воспитанника зенитовской академии выступления в молодежной команде пермского «Амкара», армянском «Гандзасаре», петрозаводской «Карелии», кировском «Динамо», красноярском «Енисее», астраханском «Волгаре» и «Тамбове».

    Алексей Скворцов становился серебряным призером первенства России среди молодежных команд, имеет опыт выступления за юношескую сборную России. В сезоне 2017/2018 в составе «Тамбова» Скворцов провел 27 матча, забил восемь голов.

    Источник: ФК «Тосно»

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    10.01.2018 10:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 24 января 2018, 01:42

      Понимаю Алексея, зарплата побольше будет наверное. Удачи!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 января 2018, 10:47

      потом через год продадут Зениту лямов за 5

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