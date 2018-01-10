Гвардиола: «Трансфер Санчеса? Журналисты говорят об этом 24 часа в сутки»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался отвечать на вопрос о возможном трансфере нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

«Трансфер Санчеса? Вы работает в Sky Sports, полагаю. Вот вы говорите о трансферах 24 часа в сутки. Я же не собираюсь говорить о них», – заявил Гвардиола на пресс-конференции после победы над «Бристоль Сити» в 1/2 финала Кубка лиги (2:1).

Стороны пока ведут переговоры, но не могут договориться о сумме трансферной компенсации. «Горожане» предложили 20 миллионов фунтов, хотя «Арсенал» настаивает на сумме в 35 миллионов.