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    Гвардиола: «Трансфер Санчеса? Журналисты говорят об этом 24 часа в сутки»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался отвечать на вопрос о возможном трансфере нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

    «Трансфер Санчеса? Вы работает в Sky Sports, полагаю. Вот вы говорите о трансферах 24 часа в сутки. Я же не собираюсь говорить о них», – заявил Гвардиола на пресс-конференции после победы над «Бристоль Сити» в 1/2 финала Кубка лиги (2:1).

    Стороны пока ведут переговоры, но не могут договориться о сумме трансферной компенсации. «Горожане» предложили 20 миллионов фунтов, хотя «Арсенал» настаивает на сумме в 35 миллионов.

    Источник: Twitter

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    10.01.2018 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 10 января 2018, 13:27

      Санчес отличный игрок и трудяга! Он заметно усилит Сити и конкретно ослабит Арсенал, хотя может и наоборот, в Арсенале раскроются многие другие игроки! Во что трудно верится, с таким тренером, как Венгер, который даже в Лигу Чемпионов не может команду продвинуть! Санчесу удачи в любой команде!

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