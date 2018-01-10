Бесчастных: «Без работы мужику как-то не очень…»

Бывший тренер «Тосно» Владимир Бесчастных официально расторг контракт с клубом в конце 2017 года, хотя не работал в команде на протяжении полутора месяцев. Бывший форвард сборной России рассказал, что хочет, как можно скорее продолжить работу на тренерском мостике.

— Пока никакой конкретики, вариантов работы нет. Отдыхаю.

— Вы работали в академии имени Федора Черенкова, с молодежной командой «Спартака», были одним из тренеров в армавирском «Торпедо» и «Тосно». Какой вызов ставите перед собой теперь?

— Прежде всего, хотелось бы просто найти работу. Без работы мужику как-то не очень… Что касается уровня, то чем выше, тем лучше. Но не всегда так происходит.

— Вы вернулись в Москву или пока остались в Петербурге?

— Давно вернулся. У меня трое детей, поэтому большое желание увидеть их, побыть с ними подольше.

— Сейчас, получается, наверстываете упущенное.

— Да. Надо немножко повоспитывать, а то что-то разленились, пока меня не было. Привыкли, что папа все время где-то на телефоне — поругался и поругался, а трубочку положили, и на этом все закончилось.

— Дети уже привыкли, что папа вернулся домой?

— Пока молчат, но поначалу было видно, что ждут, когда же я уеду (усмехается). Сейчас вроде бы нормально, привыкли, что я по-прежнему здесь.

— К работе уже готовы приступить? Или хочется еще побыть с семьей?

— Работать хочется — это определенный смысл жизни. Хочется видеть результаты своей работы.