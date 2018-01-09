Сергей Еременко прибыл на просмотр в «Спартак»

Полузащитник молодежной команды «Базеля» Сергей Еременко прибыл на просмотр «Спартак».

Цвета швейцарского клуба 19-летний футболист защищает с августа 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах третьего дивизиона Швейцарии, записав на свой счет одну голевую передачу. Также он провел четыре встречи в Юношеской лиге УЕФА.

Напомним, что Сергей Еременко является младшим братом Романа и Алексея Еременко. Первый ранее выступал в РФПЛ за «Рубин» и ЦСКА, второй известен по игре за казанцев и «Сатурн».