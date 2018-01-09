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Сергей Еременко прибыл на просмотр в «Спартак»

9 января 2018, 16:44
11

Полузащитник молодежной команды «Базеля» Сергей Еременко прибыл на просмотр «Спартак».

Цвета швейцарского клуба 19-летний футболист защищает с августа 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах третьего дивизиона Швейцарии, записав на свой счет одну голевую передачу. Также он провел четыре встречи в Юношеской лиге УЕФА.

Напомним, что Сергей Еременко является младшим братом Романа и Алексея Еременко. Первый ранее выступал в РФПЛ за «Рубин» и ЦСКА, второй известен по игре за казанцев и «Сатурн».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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vladimir-7
1515506039
Неужели Роман Еременко не может подсказать брату, куда ему надо переходить.
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яйва-яйва
1515507591
Успехов !
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zlobny_zenitos
1515509068
Интересное приобретение...Всех с прошедшими праздниками! Всех благ!))) Всех болельщиков Спартака поздравляю со знаменательной датой, 9 января родился великий советский футболист и человек, посвятивший всю жизнь Спартаку - Игорь Нетто!!!
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Сильвербой
1515510727
Ну посмотрим что за "фрукт"!!! Но где же реальное усиление команды????
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Ахимас Вельде
1515510745
На просмотр в Спартак приезжают сотни ребят.
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DOCTOR PENALTY
1515512152
Надеюсь переплюнет братанов. Понимает, наверное, куда приехал
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yarik1_78
1515515050
Братан ему с собой отсыпал наверное.
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VVM1964
1515515471
Анализы повнимательнее надо изучить )))
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серега кашин
1515518751
тоже наверно накуренный
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