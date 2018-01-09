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    Сергей Еременко прибыл на просмотр в «Спартак»

    Полузащитник молодежной команды «Базеля» Сергей Еременко прибыл на просмотр «Спартак».

    Цвета швейцарского клуба 19-летний футболист защищает с августа 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах третьего дивизиона Швейцарии, записав на свой счет одну голевую передачу. Также он провел четыре встречи в Юношеской лиге УЕФА.

    Напомним, что Сергей Еременко является младшим братом Романа и Алексея Еременко. Первый ранее выступал в РФПЛ за «Рубин» и ЦСКА, второй известен по игре за казанцев и «Сатурн».

    Источник: ТАСС

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    09.01.2018 16:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 января 2018, 20:25

      тоже наверно накуренный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 9 января 2018, 19:24

      Братан ему с собой отсыпал наверное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 18:35

      Надеюсь переплюнет братанов. Понимает, наверное, куда приехал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 9 января 2018, 18:12

      На просмотр в Спартак приезжают сотни ребят.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 января 2018, 18:12

      Ну посмотрим что за "фрукт"!!! Но где же реальное усиление команды????

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 9 января 2018, 17:44

      Интересное приобретение...Всех с прошедшими праздниками! Всех благ!)))
      Всех болельщиков Спартака поздравляю со знаменательной датой, 9 января родился великий советский футболист и человек, посвятивший всю жизнь Спартаку - Игорь Нетто!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 января 2018, 17:19

      Успехов !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 января 2018, 16:53

      Неужели Роман Еременко не может подсказать брату, куда ему надо переходить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > vladimir-7 9 января 2018, 17:12

      главное чтоб употреблять не научил!

      13
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel > NIK32RUS 9 января 2018, 18:08

      В точку попал)))

      6
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