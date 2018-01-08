Павел Погребняк и Олег Иванов поучаствовали в турнире выпускников спартаковской академии

Сегодня, 8 января, академия московского «Спартака» провела турнир среди своих воспитанников. В нем приняло участие несколько поколений игроков, выросших в стенах спортивного учебного заведения.

«На праздник футбола в Сокольники прибыли не только экс-воспитанники: поддержать красно-белых приезжали целыми семьями. В игре сегодня можно было увидеть как действующих футболистов, которые когда-то гордо защищали честь ромбика на груди, так и тех, кто завершил свою карьеру.

На зеленом газоне посостязались такие известные воспитанники Академии, как Павел Погребняк, Алексей Ребко, Максим Кабанов и Олег Иванов», – сообщает спартаковская пресс-служба.

Со словами благодарности за участие перед соревновавшимися выступил генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.