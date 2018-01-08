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    Павел Погребняк и Олег Иванов поучаствовали в турнире выпускников спартаковской академии

    Сегодня, 8 января, академия московского «Спартака» провела турнир среди своих воспитанников. В нем приняло участие несколько поколений игроков, выросших в стенах спортивного учебного заведения.

    «На праздник футбола в Сокольники прибыли не только экс-воспитанники: поддержать красно-белых приезжали целыми семьями. В игре сегодня можно было увидеть как действующих футболистов, которые когда-то гордо защищали честь ромбика на груди, так и тех, кто завершил свою карьеру.

    На зеленом газоне посостязались такие известные воспитанники Академии, как Павел Погребняк, Алексей Ребко, Максим Кабанов и Олег Иванов», – сообщает спартаковская пресс-служба.

    Со словами благодарности за участие перед соревновавшимися выступил генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.01.2018 19:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 января 2018, 09:50

      хоть немного прикоснулись к прекрасному и великому! Ну а Погребняка точно звать не стоило, много чести.

      0
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      Рейтинг: +943

      Riot Zero 9 января 2018, 02:23

      Погребняк и здесь просидел на банке))))

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 января 2018, 00:42

      Гнать полено поленом!)

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 января 2018, 23:49

      а где на фото Иванов? я что то его не нашел на этом фото

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 8 января 2018, 21:44

      Какому врагу в голову пришло ЭТО позвать на турнир

      6
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 8 января 2018, 21:41

      Погребняк нах там не нужен был. Близко его не должны подпускать к Спартаку, вместе с бздюбой. Таких отбро... простите выпускников стесняться надо и забыть, что они когда-то были. Предатель, он всегда и везде предатель!!!

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