В «Шальке» готовы к уходу Горецки

В «Шальке-04» не испытывают озабоченности из-за возможного трансфера полузащитника Леона Горецки в другой клуб.

«Уверен, что Горецка примет решение о своем будущем до 31 января. Считаю, что, если он уйдет, что в «Шальке» все будет хорошо.

Для нас важно вести себя таким образом вне зависимости от того, останется ли он или уйдет. Мы сможем жить с любым сценарием», – заявил спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель.

Действующий контракт Горецки с клубом рассчитан до конца текущего сезона.