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    В «Шальке» готовы к уходу Горецки

    В «Шальке-04» не испытывают озабоченности из-за возможного трансфера полузащитника Леона Горецки в другой клуб.

    «Уверен, что Горецка примет решение о своем будущем до 31 января. Считаю, что, если он уйдет, что в «Шальке» все будет хорошо.

    Для нас важно вести себя таким образом вне зависимости от того, останется ли он или уйдет. Мы сможем жить с любым сценарием», – заявил спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель.

    Действующий контракт Горецки с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

    Источник: Goal.com

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    08.01.2018 09:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      bayern06 8 января 2018, 21:04

      Фукс, Чупо-Мотинг, Колашинац теперь Горецка. Что за безалаберные менеджеры у Гельзенкирхена

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