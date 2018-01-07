Глеб: «Смолов еще себя нигде, кроме России, не проявил»

Бывший полузащитник английского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Краснодара» Федора Смолова в клуб из топ-чемпионата.

– Пишут о предметном интересе со стороны «Вест Хэма». Разве это уровень Смолова?

– Уровень Смолова? Если честно, «Вест Хэм» сильнее «Краснодара».

– Даже так?

– Поймите, Англия – есть Англия. Там сейчас любой клуб обладает подбором приличных футболистов. Сложно сравнивать уровни. Где играл Федор до «Краснодара»?

Если бы он играл в «Реале» или «Барселоне», а его звали в «Вест Хэм», тогда можно было бы говорить о понижении планки, уровня. А пока Смолов проявил себя только в России. Федору еще нужно доказывать, чтобы заиграть в АПЛ.

Нет, поверьте, в моих словах нет никакого снобизма. Я уважаю Смолова как футболиста. Но АПЛ – это топовый турнир. И вот если он там раскроется, тогда будет и дальше прогрессировать.