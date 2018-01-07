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    Глеб: «Смолов еще себя нигде, кроме России, не проявил»

    Бывший полузащитник английского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Краснодара» Федора Смолова в клуб из топ-чемпионата.

    – Пишут о предметном интересе со стороны «Вест Хэма». Разве это уровень Смолова?

    – Уровень Смолова? Если честно, «Вест Хэм» сильнее «Краснодара».

    – Даже так?

    – Поймите, Англия – есть Англия. Там сейчас любой клуб обладает подбором приличных футболистов. Сложно сравнивать уровни. Где играл Федор до «Краснодара»?

    Если бы он играл в «Реале» или «Барселоне», а его звали в «Вест Хэм», тогда можно было бы говорить о понижении планки, уровня. А пока Смолов проявил себя только в России. Федору еще нужно доказывать, чтобы заиграть в АПЛ.

    Нет, поверьте, в моих словах нет никакого снобизма. Я уважаю Смолова как футболиста. Но АПЛ – это топовый турнир. И вот если он там раскроется, тогда будет и дальше прогрессировать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.01.2018 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 23:58

      Восемнадцатый раз твержу, что Смолову надо ехать в АПЛ, пока зовут. Там у него будет возможность расти. Пусть Вэст Хэм не ТОП даже, но играть-то будет против МС, МЮ, Ливера, Арсенала и т. д. Где ещё такое будет?

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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 7 января 2018, 19:54

      К сожалению Глеб скорее всего прав. Когда команда играет на игрока - это одно, а когда игрок своей игрой способствует раскрытию потенциала всей команды - это уже другое. Здесь уже важны (кроме мастерства) и стабильность, и физика, и характер, и многое другое, чего нашим футболистам часто не хватает.

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