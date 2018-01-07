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    Гвардиола: «Считаю честью возможность работать с таким игроком, как Агуэро»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил игру нападающего Серхио Агуэро в победном матче 1/32 финала Кубка Англии с «Бернли» (4:1). Напомним, что аргентинец забил в этой встрече два гола.

    «Должен сказать, что считаю честью возможность работать с таким игроком, как Серхио. Он всегда хочет играть и расстроен, когда приходится пропускать матчи. Я хочу, чтобы он имел возможность реализовать свой талант.

    У нас есть несколько форвардов, которые забивают голы, но Серхио обладает особенным даром: сегодня он дважды отправил мяч в ворота противника в считанные минуты.
    Когда требуется результат, мы можем положиться на Серхио», – отметил Гвардиола.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    07.01.2018 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 15:07

      Пеп уважает своих игроков, в этом большая доля его успеха.

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