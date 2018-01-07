Гвардиола: «Считаю честью возможность работать с таким игроком, как Агуэро»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил игру нападающего Серхио Агуэро в победном матче 1/32 финала Кубка Англии с «Бернли» (4:1). Напомним, что аргентинец забил в этой встрече два гола.

«Должен сказать, что считаю честью возможность работать с таким игроком, как Серхио. Он всегда хочет играть и расстроен, когда приходится пропускать матчи. Я хочу, чтобы он имел возможность реализовать свой талант.

У нас есть несколько форвардов, которые забивают голы, но Серхио обладает особенным даром: сегодня он дважды отправил мяч в ворота противника в считанные минуты.

Когда требуется результат, мы можем положиться на Серхио», – отметил Гвардиола.