Скаут ЦСКА побывал на матче второй шотландской лиги «Монтроз» – «Каунденбит»

Представитель скаутской службы ЦСКА побывал на недавнем мате второй шотландской лиги между «Монтрозом» и «Каунденбитом» (1:1).

30 декабря скаут красно-синих присутствовал на поединке 22-го тура ШПЛ «Селтик» – «Рейнджерс» (0:0). Следующей встречей, которую он посетит, будет игра 1/32 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Арсеналом», которая пройдет в воскресенье, 7 января.

«Мы были рады приветствовать скаута ЦСКА на стадионе «Линкс Парк» во вторник. За долгие годы работы он побывал в гостях у многих шотландских клубов. Его привлекло лидерство «Монтроза» во второй лиге, и он решил понаблюдать за нашей игрой собственными глазами.

Обычно скаут следит за немецкой Бундеслигой, но он с удовольствием путешествует по Шотландии, так как ему по вкусу наши пироги. В перерыве мы угостили его местным пирогом и чаем», – цитирует The Courier представителя «Монтроза» Брайана Петри.