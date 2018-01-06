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  • Скаут ЦСКА побывал на матче второй шотландской лиги «Монтроз» – «Каунденбит»

Скаут ЦСКА побывал на матче второй шотландской лиги «Монтроз» – «Каунденбит»

6 января 2018, 13:14
12

Представитель скаутской службы ЦСКА побывал на недавнем мате второй шотландской лиги между «Монтрозом» и «Каунденбитом» (1:1).

30 декабря скаут красно-синих присутствовал на поединке 22-го тура ШПЛ «Селтик»«Рейнджерс» (0:0). Следующей встречей, которую он посетит, будет игра 1/32 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Арсеналом», которая пройдет в воскресенье, 7 января.

«Мы были рады приветствовать скаута ЦСКА на стадионе «Линкс Парк» во вторник. За долгие годы работы он побывал в гостях у многих шотландских клубов. Его привлекло лидерство «Монтроза» во второй лиге, и он решил понаблюдать за нашей игрой собственными глазами.

Обычно скаут следит за немецкой Бундеслигой, но он с удовольствием путешествует по Шотландии, так как ему по вкусу наши пироги. В перерыве мы угостили его местным пирогом и чаем», – цитирует The Courier представителя «Монтроза» Брайана Петри.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Шотландия ЦСКА
Комментарии (12)
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Joko21
1515234790
работа мечты)
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Нострадамус_Саша
1515235710
Это их уровень ...
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Etiainen
1515237931
он прост забухать приехал, а они...)
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cska-62
1515238160
Пироги, чай... Не жизнь, а ляпота! Хотя, может, конечно, во второй шотландской лиге есть какие-то талантливые подростки?! О молодых дарованиях речь не идёт. Они все давно уже куплены или на прицеле клубов АПЛ, с которыми тягаться ЦСКА в финансовом плане не в силах.
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sined1951
1515238414
У себя надо искать талантливых ребят, а не шляться по заграницам.
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серега кашин
1515240610
в цска ни разу не было ни немца ни шотландца, вопрос? нух..я этот скаут нужен
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ALEX ML
1515242428
Пироги мог и дома поесть
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vladimir-7
1515244861
Бомбардир, о чём статья? Или только все зависит от набора пустых слов для зарплаты кому-то?
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Konb48
1515250182
Да...конечно, статья - бред. А я вот к бабушке ходил. Не знаю, что интереснее. А че не написать статью, как отмечали скауты новый год? Извините, если оскорбил, но... совершенно глупая статья!
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DOCTOR PENALTY
1515262821
Чалов и Игнатьев вошли в ТОП-50 молодых. Может быть поглядеть вокруг...
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