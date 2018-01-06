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    Скаут ЦСКА побывал на матче второй шотландской лиги «Монтроз» – «Каунденбит»

    Представитель скаутской службы ЦСКА побывал на недавнем мате второй шотландской лиги между «Монтрозом» и «Каунденбитом» (1:1).

    30 декабря скаут красно-синих присутствовал на поединке 22-го тура ШПЛ «Селтик»«Рейнджерс» (0:0). Следующей встречей, которую он посетит, будет игра 1/32 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Арсеналом», которая пройдет в воскресенье, 7 января.

    «Мы были рады приветствовать скаута ЦСКА на стадионе «Линкс Парк» во вторник. За долгие годы работы он побывал в гостях у многих шотландских клубов. Его привлекло лидерство «Монтроза» во второй лиге, и он решил понаблюдать за нашей игрой собственными глазами.

    Обычно скаут следит за немецкой Бундеслигой, но он с удовольствием путешествует по Шотландии, так как ему по вкусу наши пироги. В перерыве мы угостили его местным пирогом и чаем», – цитирует The Courier представителя «Монтроза» Брайана Петри.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2018 13:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 21:20

      Чалов и Игнатьев вошли в ТОП-50 молодых. Может быть поглядеть вокруг...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      Konb48 6 января 2018, 17:49

      Да...конечно, статья - бред. А я вот к бабушке ходил. Не знаю, что интереснее. А че не написать статью, как отмечали скауты новый год? Извините, если оскорбил, но... совершенно глупая статья!

      -1
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 6 января 2018, 17:10

      И что этот скаут потерял в Шотландии да ещё во второй лиге?
      Всё равно лучших ребят, чем воспитанники школы ЦСКА там нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 января 2018, 16:21

      Бомбардир, о чём статья? Или только все зависит от набора пустых слов для
      зарплаты кому-то?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 января 2018, 16:03

      сдали скаута со всеми потрохами)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 6 января 2018, 15:40

      Пироги мог и дома поесть

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 января 2018, 15:10

      в цска ни разу не было ни немца ни шотландца, вопрос? нух..я этот скаут нужен

      3
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      Рейтинг: +842

      sined1951 6 января 2018, 14:33

      У себя надо искать талантливых ребят, а не шляться по заграницам.

      7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 января 2018, 14:29

      Пироги, чай... Не жизнь, а ляпота! Хотя, может, конечно, во второй шотландской лиге есть какие-то талантливые подростки?! О молодых дарованиях речь не идёт. Они все давно уже куплены или на прицеле клубов АПЛ, с которыми тягаться ЦСКА в финансовом плане не в силах.

      7
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 6 января 2018, 14:25

      он прост забухать приехал, а они...)

      2
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