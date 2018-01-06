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    Конте: «Не вижу никаких проблем в Морате, он может стать одним из лучших в мире»

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте поразмышлял о фигуре своего форварда Альваро Мораты. Итальянец видит потенциал в испанце как в претенденте на звание одного из сильнейших игроков мира.

    «Альваро уже забил в этом сезоне 12 голов, это хорошая статистика. Морате только 25 лет, это молодой возраст. Мне очень импонирует самоотдача этого футболиста. Как форвард он может стать одним из лучших в мире, поэтому никаких проблем в Морате я не вижу», – сказал тренер.

    Испанец пришел в «Челси» летом из мадридского «Реала».

    Источник: ФК «Челси»

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    06.01.2018 00:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 6 января 2018, 19:37

      12 забил, а сколько не забил? если б забивал нормально, а не транжирил моменты налево и направо по любому были б недалеко от сити

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 января 2018, 00:28

      Это Конте после игры так сказал, а во время крайнего матча его не слабо об землю кидало от негодования и досады...)) Режиссёр трансляции уделил этому внимание...

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