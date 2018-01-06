Конте: «Не вижу никаких проблем в Морате, он может стать одним из лучших в мире»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте поразмышлял о фигуре своего форварда Альваро Мораты. Итальянец видит потенциал в испанце как в претенденте на звание одного из сильнейших игроков мира.

«Альваро уже забил в этом сезоне 12 голов, это хорошая статистика. Морате только 25 лет, это молодой возраст. Мне очень импонирует самоотдача этого футболиста. Как форвард он может стать одним из лучших в мире, поэтому никаких проблем в Морате я не вижу», – сказал тренер.

Испанец пришел в «Челси» летом из мадридского «Реала».