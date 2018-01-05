Летом Симеоне сменит Конте в «Челси»

Руководство «Челси» продолжает искать варианты замены для главного тренера команды Антонио Конте. Одним из них является Диего Симеоне, работающий на данный момент в «Атлетико».

Такая замена главного тренера может состояться ближайшим летом. Ожидается, что «Челси» расторгнет контракт с итальянцем по обоюдному согласию из-за расхождений по трансферной политике и структуре управления клубом.

Известно, что Симеоне мог возглавить «аристократов» еще два года назад, но аргентинец решил остаться в мадридском клубе. В сентябре 2017-го он продлил соглашение с «Атлетико» до 2020 года.

В текущем сезоне после 22 туров «Челси» располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.