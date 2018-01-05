Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Летом Симеоне сменит Конте в «Челси»

    Руководство «Челси» продолжает искать варианты замены для главного тренера команды Антонио Конте. Одним из них является Диего Симеоне, работающий на данный момент в «Атлетико».

    Такая замена главного тренера может состояться ближайшим летом. Ожидается, что «Челси» расторгнет контракт с итальянцем по обоюдному согласию из-за расхождений по трансферной политике и структуре управления клубом.

    Известно, что Симеоне мог возглавить «аристократов» еще два года назад, но аргентинец решил остаться в мадридском клубе. В сентябре 2017-го он продлил соглашение с «Атлетико» до 2020 года.

    В текущем сезоне после 22 туров «Челси» располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2018 06:06
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 5 января 2018, 09:52

      кря-кря...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 5 января 2018, 09:19

      шило на мыло - контешило на симемыло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 5 января 2018, 07:51

      Если Симеоне продлил контракт нафига ему тогда идти в челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 5 января 2018, 06:16

      Утка...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11