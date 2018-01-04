Источник: «МЮ» может отказаться от обмена Мхитаряна на Жоао Мариу

Вчера «Бомбардир» писал о возможном обмене между «Манчестер Юнайтед» и «Интере». По информации Corriere dello Sport, английский клуб может обменять полузащитника Генриха Мхитаряна на хавбека Жоао Мариу.

Итальянский журналист Джанлука ди Марцо сообщил о том, что «МЮ» близок к отказу от сделки. Манчестерский клуб заинтересован в аренде Мхитаряна, но сомневается в варианте с Мариу.

В текущем сезоне 28-летний Мхитарян принял участие в 21-м матче всех турниров, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Игрок сборной Армении пополнил состав «красных дьяволов» в июле 2016 года, перейдя из «Боруссии» за 42 миллиона евро.

Согласно Transfermarkt, его текущая трансферная стоимость равна 35 миллионам.