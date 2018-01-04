Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «МЮ» может отказаться от обмена Мхитаряна на Жоао Мариу

    Вчера «Бомбардир» писал о возможном обмене между «Манчестер Юнайтед» и «Интере». По информации Corriere dello Sport, английский клуб может обменять полузащитника Генриха Мхитаряна на хавбека Жоао Мариу.

    Итальянский журналист Джанлука ди Марцо сообщил о том, что «МЮ» близок к отказу от сделки. Манчестерский клуб заинтересован в аренде Мхитаряна, но сомневается в варианте с Мариу.

    В текущем сезоне 28-летний Мхитарян принял участие в 21-м матче всех турниров, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Игрок сборной Армении пополнил состав «красных дьяволов» в июле 2016 года, перейдя из «Боруссии» за 42 миллиона евро.

    Согласно Transfermarkt, его текущая трансферная стоимость равна 35 миллионам.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2018 12:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 15:21

      Генриху пора уже задуматься самому о своем будущем . Может домой ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11