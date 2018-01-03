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    Гинер: «Уйдет ли Головин зимой? Не уверен, что он уже созрел для топ-клуба»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о возможном трансфере полузащитника Александра Головина.

    «Первое: у меня на столе предложения нет. Второе: он хороший яркий игрок, но не уверен, что он уже созрел для топ-клуба. Вы спросили про зиму, и хочу вам сказать, что топ-клубы зимой не докупают футболистов. Это делается летом. А не топ-клубы Саше для чего? Поменять ЦСКА на команду среднего уровня французской, испанской или английской лиги? Для чего?» — сказал Гинер.

    Ранее сообщалось, что Головин входит в шорт-лист зимних трансферов «Барселоны».

    Источник: ТАСС

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    03.01.2018 14:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 января 2018, 20:33

      чемпионат мира покажет его настоящий уровень

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 января 2018, 18:28

      Ну да, лет 10 посуши его ещё у себя в конюшне

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 января 2018, 17:51

      хочет законсервировать Сашу вслед за Акинфеевым и Дзагоевым.

      -1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 3 января 2018, 17:23

      Головину надо себя показать на ЧМ. Тогда его и пригласят в топ-команду. Правда, трудно показать себя в составе команды, обреченной на невыход из группы. Два матча против слабых арабских команд смотреть никто кроме нас не будет. Значит ему надо из кожи вон лезть в игре против Уругвая. Если там он сыграет как он может (а он может!), то на него обратят внимание. Ну а попав в сильную команду, Головин снимет о себе все вопросы. Он стабильный командный игрок, отлично читающий игру и способный на тонкие, нестандартные ходы.

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > Вомбат 4 января 2018, 01:55

      Аршавин ведь себя как-то показал? и Зенит Аршавин практические в одиночку вытащил.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 января 2018, 16:58

      да в нашем чемпионате и в цска он ни когда не созреет для топ клуба, ему надо прямо сейчас валить в любую среднюю команду и там уже развиваться

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 января 2018, 16:44

      Гинер деньги считает, насчет этого не беспокойтесь! Поэтому считаю, что еще просто не поступало серьезного предложения, а отдавать своего ключевого игрока, образно говоря за 5 лямов, он конечно же не готов! Саше просто нужно самому работать и работать и уже летом, максимум через год, он уедет в хороший клуб! Но это при должной самоотдаче!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 января 2018, 16:24

      зимой да, вряд ли, но хз... Вроде и нормальный игрок, но не стабильный. Может в топ клубе, где были бы больше требования у него бы вышло. в цска... 1 матч из 5 отлично сыграет и хватит, остальное , условно прощают. А в апл нужно было бы выдавать уже 4 из 5..

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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 3 января 2018, 15:14

      Никуда он не перейдёт зимой это точно, да и летом навряд ли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +817

      diktatop 3 января 2018, 15:02

      губят очередной талант...

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 3 января 2018, 14:39

      К весне дозреет?
      Это по нашему.

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