Гинер: «Уйдет ли Головин зимой? Не уверен, что он уже созрел для топ-клуба»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о возможном трансфере полузащитника Александра Головина.

«Первое: у меня на столе предложения нет. Второе: он хороший яркий игрок, но не уверен, что он уже созрел для топ-клуба. Вы спросили про зиму, и хочу вам сказать, что топ-клубы зимой не докупают футболистов. Это делается летом. А не топ-клубы Саше для чего? Поменять ЦСКА на команду среднего уровня французской, испанской или английской лиги? Для чего?» — сказал Гинер.

Ранее сообщалось, что Головин входит в шорт-лист зимних трансферов «Барселоны».