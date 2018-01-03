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  • Гинер: «Уйдет ли Головин зимой? Не уверен, что он уже созрел для топ-клуба»

Гинер: «Уйдет ли Головин зимой? Не уверен, что он уже созрел для топ-клуба»

3 января 2018, 14:37
12

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о возможном трансфере полузащитника Александра Головина.

«Первое: у меня на столе предложения нет. Второе: он хороший яркий игрок, но не уверен, что он уже созрел для топ-клуба. Вы спросили про зиму, и хочу вам сказать, что топ-клубы зимой не докупают футболистов. Это делается летом. А не топ-клубы Саше для чего? Поменять ЦСКА на команду среднего уровня французской, испанской или английской лиги? Для чего?» — сказал Гинер.

Ранее сообщалось, что Головин входит в шорт-лист зимних трансферов «Барселоны».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Гинер Евгений
Комментарии (12)
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subbotaspartak
1514979558
К весне дозреет? Это по нашему.
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diktatop
1514980962
губят очередной талант...
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qawzsexdr
1514981662
Никуда он не перейдёт зимой это точно, да и летом навряд ли
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DeStar
1514985886
зимой да, вряд ли, но хз... Вроде и нормальный игрок, но не стабильный. Может в топ клубе, где были бы больше требования у него бы вышло. в цска... 1 матч из 5 отлично сыграет и хватит, остальное , условно прощают. А в апл нужно было бы выдавать уже 4 из 5..
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Сильвербой
1514987063
Гинер деньги считает, насчет этого не беспокойтесь! Поэтому считаю, что еще просто не поступало серьезного предложения, а отдавать своего ключевого игрока, образно говоря за 5 лямов, он конечно же не готов! Саше просто нужно самому работать и работать и уже летом, максимум через год, он уедет в хороший клуб! Но это при должной самоотдаче!
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серега кашин
1514987882
да в нашем чемпионате и в цска он ни когда не созреет для топ клуба, ему надо прямо сейчас валить в любую среднюю команду и там уже развиваться
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Вомбат
1514989402
Головину надо себя показать на ЧМ. Тогда его и пригласят в топ-команду. Правда, трудно показать себя в составе команды, обреченной на невыход из группы. Два матча против слабых арабских команд смотреть никто кроме нас не будет. Значит ему надо из кожи вон лезть в игре против Уругвая. Если там он сыграет как он может (а он может!), то на него обратят внимание. Ну а попав в сильную команду, Головин снимет о себе все вопросы. Он стабильный командный игрок, отлично читающий игру и способный на тонкие, нестандартные ходы.
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Diesel133
1514991103
хочет законсервировать Сашу вслед за Акинфеевым и Дзагоевым.
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Axe111
1514993336
Ну да, лет 10 посуши его ещё у себя в конюшне
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sprint5
1515000809
чемпионат мира покажет его настоящий уровень
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