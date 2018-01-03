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    Аджоев — о трансфере Габулова в «Брюгге»: «Владимир лично просил меня отпустить его»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал трансфер вратаря Владмира Габулова в «Брюгге».

    «Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе. Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков — это неправильно.

    Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение отпустить Владимира в «Брюгге». Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются.

    За год, проведенный в составе «Арсенала», Габулов сделал для «Арсенала» очень много и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в премьер-лиги. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене», — сказал Аджоев.

    Напомним, что Габулов сегодня стал игроком «Брюгге». Контракт рассчитан на 1,5 года.

    Габулов – в «Брюгге». Зачем он туда перешел?

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    03.01.2018 14:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +459

      77SAM 3 января 2018, 19:03

      Удачи !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 января 2018, 18:11

      молодцы что так правильно посмотрели на такой шанс и не стали препятствовать, удачи Владимиру будет интересно посмотреть как у него пойдет!

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 января 2018, 16:48

      Габулов по соглашению (контракт) должен был отдать три зарплаты, но АДжоев имеет привычку отпускать игроков бесплатно, во всяком случае для клуба. В "Динамо" этот горе-менеджер больше двух десятков игроков сплавил таким образом, чем нанёс клубу большие финансовые потери.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 3 января 2018, 16:18

      Всё правильно. Долго был без клуба, за год в Арсенале доказал, что он игрок уровня сборной и поехал в Европу. Понятно, что у вратарей возраст не важен, но всё-таки если в родной стране всё доказал, то в Европу пора ехать. Надеюсь как и Митрюшкину в Швейцарии ему будут доверять и явно берут под еврокубки, так как опыт у нашего вратаря там есть.

      2
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      Рейтинг: +5444

      Приус 3 января 2018, 16:03

      Лишь бы не залег на дно в Брюгге.

      6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 января 2018, 15:40

      Хороший трансфер!....любой футболист должен расти))

      3
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      Рейтинг: +98

      АХА 3 января 2018, 14:51

      Здорово!!!!!! Буду следить за ним

      3
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      Рейтинг: +73

      gak71 3 января 2018, 14:38

      Не его поклонник. Но искренне желаю удачи, молодец.

      7
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 января 2018, 14:16

      Ну удачи Владимиру!

      8
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