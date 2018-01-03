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  • Аджоев — о трансфере Габулова в «Брюгге»: «Владимир лично просил меня отпустить его»

Аджоев — о трансфере Габулова в «Брюгге»: «Владимир лично просил меня отпустить его»

3 января 2018, 14:13
9

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал трансфер вратаря Владмира Габулова в «Брюгге».

«Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе. Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков — это неправильно.

Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение отпустить Владимира в «Брюгге». Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются.

За год, проведенный в составе «Арсенала», Габулов сделал для «Арсенала» очень много и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в премьер-лиги. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене», — сказал Аджоев.

Напомним, что Габулов сегодня стал игроком «Брюгге». Контракт рассчитан на 1,5 года.

Габулов – в «Брюгге». Зачем он туда перешел?

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Брюгге Габулов Владимир Аджоев Гурам
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сильвербой
1514978166
Ну удачи Владимиру!
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gak71
1514979484
Не его поклонник. Но искренне желаю удачи, молодец.
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АХА
1514980316
Здорово!!!!!! Буду следить за ним
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a-rakhmatov
1514983256
Хороший трансфер!....любой футболист должен расти))
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Приус
1514984600
Лишь бы не залег на дно в Брюгге.
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alexis02lion
1514985487
Всё правильно. Долго был без клуба, за год в Арсенале доказал, что он игрок уровня сборной и поехал в Европу. Понятно, что у вратарей возраст не важен, но всё-таки если в родной стране всё доказал, то в Европу пора ехать. Надеюсь как и Митрюшкину в Швейцарии ему будут доверять и явно берут под еврокубки, так как опыт у нашего вратаря там есть.
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Tostao
1514987324
Габулов по соглашению (контракт) должен был отдать три зарплаты, но АДжоев имеет привычку отпускать игроков бесплатно, во всяком случае для клуба. В "Динамо" этот горе-менеджер больше двух десятков игроков сплавил таким образом, чем нанёс клубу большие финансовые потери.
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OfaZavr
1514992311
молодцы что так правильно посмотрели на такой шанс и не стали препятствовать, удачи Владимиру будет интересно посмотреть как у него пойдет!
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77SAM
1514995413
Удачи !
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