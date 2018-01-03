Аджоев — о трансфере Габулова в «Брюгге»: «Владимир лично просил меня отпустить его»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал трансфер вратаря Владмира Габулова в «Брюгге».

«Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе. Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков — это неправильно.

Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение отпустить Владимира в «Брюгге». Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются.

За год, проведенный в составе «Арсенала», Габулов сделал для «Арсенала» очень много и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в премьер-лиги. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене», — сказал Аджоев.

Напомним, что Габулов сегодня стал игроком «Брюгге». Контракт рассчитан на 1,5 года.

Габулов – в «Брюгге». Зачем он туда перешел?