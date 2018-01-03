Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Покеттино: «Тоттенхэм» сделал достаточно для победы»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что его команда больше заслужила победу в матче 22-го тура Премьер-лиги, чем «Суонси Сити».

    «Чтобы победить в любом матче, нужно немного удачи. Но сегодня по итогам 90 минут было очевидно, что мы были лучше соперника и заслужили эти три очка.

    В первом тайме было сложно играть в футбол. Но мы пытались это делать, несмотря на ужасную погоду. Условия игры были тяжелыми и для соперника, но мы сделали достаточно для победы. Я доволен этим.

    Если вы не решаете исход игры заранее, то можете за это поплатиться. Поэтому мы стремились забить второй гол», – приводит слова Покеттино BBC.

    Матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Суонси Сити» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 0:2.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2018 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11