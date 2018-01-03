Покеттино: «Тоттенхэм» сделал достаточно для победы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что его команда больше заслужила победу в матче 22-го тура Премьер-лиги, чем «Суонси Сити».

«Чтобы победить в любом матче, нужно немного удачи. Но сегодня по итогам 90 минут было очевидно, что мы были лучше соперника и заслужили эти три очка.

В первом тайме было сложно играть в футбол. Но мы пытались это делать, несмотря на ужасную погоду. Условия игры были тяжелыми и для соперника, но мы сделали достаточно для победы. Я доволен этим.

Если вы не решаете исход игры заранее, то можете за это поплатиться. Поэтому мы стремились забить второй гол», – приводит слова Покеттино BBC.

Матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Суонси Сити» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 0:2.