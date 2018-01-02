Фланаган признался в нападении на свою девушку, игроку грозит до полугода тюрьмы

Каждый должен заниматься своим делом! Куда он в нападение попёрся?)))
Защитник «Ливерпуля» Джон Фланаган может оказаться за решеткой.
Сегодня суд признал 25-летнего игрока виновным в нападении и применении насилия к своей подруге Рэйчел Уолл. Сам футболист также признался в содеянном.
Инцидент случился в центре Ливерпуля 22 декабря: англичанин нанес девушке несколько сильных ударов.
Приговор по делу Флэнагана будет объявлен 17 января. При этом футболист и Уолл продолжают находиться в отношениях. Защитнику грозит до шести месяцев тюремного заключения.