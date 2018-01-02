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    Фланаган признался в нападении на свою девушку, игроку грозит до полугода тюрьмы

    Защитник «Ливерпуля» Джон Фланаган может оказаться за решеткой.

    Сегодня суд признал 25-летнего игрока виновным в нападении и применении насилия к своей подруге Рэйчел Уолл. Сам футболист также признался в содеянном.

    Инцидент случился в центре Ливерпуля 22 декабря: англичанин нанес девушке несколько сильных ударов.

    Приговор по делу Флэнагана будет объявлен 17 января. При этом футболист и Уолл продолжают находиться в отношениях. Защитнику грозит до шести месяцев тюремного заключения.

    Источник: Liverpool Echo

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    02.01.2018 18:57
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 января 2018, 07:55

      Каждый должен заниматься своим делом! Куда он в нападение попёрся?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 2 января 2018, 22:08

      Весь Ливерпуль сейчас пересажают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 января 2018, 21:25

      купи ей цветы и коробку конфет завтра уже на поле выйдешь делов то

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 января 2018, 19:59

      и они до сих пор встречаются? я даже не знаю, кто из них тупее!

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 января 2018, 19:56

      Не посадят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 19:00

      Надо было признаваться в полузащите, а не в нападении

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 19:05

      ))))) +++++

      6
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