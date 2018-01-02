Фланаган признался в нападении на свою девушку, игроку грозит до полугода тюрьмы

Защитник «Ливерпуля» Джон Фланаган может оказаться за решеткой.

Сегодня суд признал 25-летнего игрока виновным в нападении и применении насилия к своей подруге Рэйчел Уолл. Сам футболист также признался в содеянном.

Инцидент случился в центре Ливерпуля 22 декабря: англичанин нанес девушке несколько сильных ударов.

Приговор по делу Флэнагана будет объявлен 17 января. При этом футболист и Уолл продолжают находиться в отношениях. Защитнику грозит до шести месяцев тюремного заключения.