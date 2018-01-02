Венгеру грозит дисквалификация на несколько матчей за высказывания в адрес судьи после матча с «Вест Бромвичем»

Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на несколько матчей за его высказывания после встречи 21-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (1:1).

После игры с «дроздами» французский специалист высказал недовольство по поводу назначенного в ворота «канониров» пенальти арбитром Майком Дином, заявив, что рефери «увидел в том эпизоде то, что захотел увидеть». При этом Венгер также подчеркнул, что ситуация с судейством в АПЛ не становится лучше.

У тренера есть время до вечера 5 января для объяснения своих комментариев, в противном случае он будет отстранен на несколько матчей.