Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгеру грозит дисквалификация на несколько матчей за высказывания в адрес судьи после матча с «Вест Бромвичем»

    Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на несколько матчей за его высказывания после встречи 21-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (1:1).

    После игры с «дроздами» французский специалист высказал недовольство по поводу назначенного в ворота «канониров» пенальти арбитром Майком Дином, заявив, что рефери «увидел в том эпизоде то, что захотел увидеть». При этом Венгер также подчеркнул, что ситуация с судейством в АПЛ не становится лучше.

    У тренера есть время до вечера 5 января для объяснения своих комментариев, в противном случае он будет отстранен на несколько матчей.

    Источник: The FA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2018 18:17
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 января 2018, 07:59

      После матча дроздов и канониров дали слово оленю.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 3 января 2018, 00:56

      А что тут такого?Это же правда,увидел и правда то что хотел увидеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 января 2018, 22:23

      Руки прочь от Арсена!!!Все по делу сказал!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 18:49

      Вот это наш уровень. Всё как в РФПЛ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11