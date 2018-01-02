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    Ривалдо: «Коутиньо с его качеством будет успешен в «Барселоне»

    Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением по поводу возможного перехода полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в каталонский клуб.

    «Я убежден, что в случае перехода в «Барселону» Коутиньо добьется успеха, потому что здесь легко это сделать, обладая тем качеством, которое у него есть. Болельщикам сине-гранатовых понравится его игра», – сказал Ривалдо.

    Ранее сообщалось, что трансфер бразильца в «блауграну» может произойти в ближайшее время, а его сумма составит до 180 миллионов евро, включая бонусы.

    В текущем сезоне Коутиньо провел 20 матчей, записав на свой счет 12 мячей и девять голевых передач.

    Источник: Squawka Football

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    02.01.2018 16:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 января 2018, 21:42

      да коут крут.. в барсе не потеряется, тем более с нынешней полузащитой не ахти какой. Иньеста в возрасте, Ракитич .. не знаю, ни рыба ни мясо, а ведь еще там суарез, гомеш,, видаль, туран.. может я плохо смотрю матчи барсы, но эти 4-ребят..... понабирали

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 января 2018, 17:31

      Я уверен , что в Барса не его клуб. Он там будет никем. Смотрите дальше.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 17:29

      Игра Коутиньо понравится и уже нравится болельщикам многих клубов

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