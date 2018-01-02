Ривалдо: «Коутиньо с его качеством будет успешен в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением по поводу возможного перехода полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в каталонский клуб.

«Я убежден, что в случае перехода в «Барселону» Коутиньо добьется успеха, потому что здесь легко это сделать, обладая тем качеством, которое у него есть. Болельщикам сине-гранатовых понравится его игра», – сказал Ривалдо.

Ранее сообщалось, что трансфер бразильца в «блауграну» может произойти в ближайшее время, а его сумма составит до 180 миллионов евро, включая бонусы.

В текущем сезоне Коутиньо провел 20 матчей, записав на свой счет 12 мячей и девять голевых передач.