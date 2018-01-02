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    Месси обошел Роналду в рейтинге по версии Marca

    Известная спортивная испанская газета Marca представила рейтинг топ-100 футболистов мира 2017 года. По версии издания, лучшим футболистом стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, вторым идет Криштиану Роналду из «Реала».

    Вся первая десятка выглядит следующим образом:

    1. Лионель Месси («Барселона»)

    2. Криштиану Роналду («Реал»)

    3. Иско («Реал»)

    4. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

    5. Лука Модрич («Реал»)

    6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

    7. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

    8. Неймар («ПСЖ»)

    9. Серхио Рамос («Реал»)

    10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

    Источник: Marca

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    02.01.2018 13:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 3 января 2018, 11:24

      Первую десятку, после 2 го места, можно крутить, как угодно...

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 января 2018, 08:01

      Де Брюйне ниже Рамоса??? Марса жжёт...

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 2 января 2018, 15:37

      Мбаппе перебор

      1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 января 2018, 14:58

      хороший список!))

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 2 января 2018, 14:46

      Первая 10ка кажется верной. Но с местами в целом не согласен.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 2 января 2018, 14:21

      Первое место правильное.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 января 2018, 14:07

      По мне так де Брюйне должен быть на 3 месте

      1
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      Рейтинг: -130

      калач 2 января 2018, 14:04

      если Месси дадут зм в этом году Ронялда сойдет с ума

      5
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 января 2018, 14:02

      Да

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 января 2018, 13:53

      Тоже самое .с двумя ок, вот третье место - удивлен. мбаппе выше потому что год был для него хорош, новая звезда молодая открылась.. Если о 2017 говорить то так и есть. Монако и в лч и в чемпе были молодцы. Странно. что Дибалы нет еще, но я уверен, что он тоже там где-то около 10. Больше бросается в глаза отсутствие игроков баварии

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