Месси обошел Роналду в рейтинге по версии Marca

Известная спортивная испанская газета Marca представила рейтинг топ-100 футболистов мира 2017 года. По версии издания, лучшим футболистом стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, вторым идет Криштиану Роналду из «Реала».

Вся первая десятка выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона»)

2. Криштиану Роналду («Реал»)

3. Иско («Реал»)

4. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

5. Лука Модрич («Реал»)

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

7. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

8. Неймар («ПСЖ»)

9. Серхио Рамос («Реал»)

10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)